La duchessa di Cornovaglia risulta positiva al Covid-19

“Sua Altezza Reale la Duchessa di Cornovaglia è risultata positiva al Covid-19 e si sta autoisolando. Continuiamo a seguire le indicazioni del governo”, si legge nella dichiarazione.

Una fonte reale afferma che la duchessa è tre volte immune e continuerà a seguire tutte le linee guida del governo e a rivedere gli impegni su questa base.

Charles ha iniziato l’isolamento il 10 febbraio dopo essere risultato positivo al virus per la seconda volta. Il 73enne erede al trono è stato costretto a cancellare la sua partecipazione a un evento nella città inglese di Winchester giovedì, secondo una dichiarazione rilasciata dal suo account Twitter ufficiale.

Charles è stato anche completamente vaccinato e ha contratto per la prima volta il Covid-19 nel marzo 2020, poiché la pandemia globale ha spazzato via i paesi di tutto il mondo. Ha detto al momento in cui è stato infettato per la prima volta che era fortunato che i suoi sintomi fossero solo lievi, aggiungendo che “la cavava molto, molto leggermente”.