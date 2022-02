Home » science Australia: gli scienziati hanno affermato che un tipo di coccodrillo appena scoperto ha mangiato un piccolo dinosauro nel suo ultimo pasto science Australia: gli scienziati hanno affermato che un tipo di coccodrillo appena scoperto ha mangiato un piccolo dinosauro nel suo ultimo pasto 0 Views Save Saved Removed 0

il ossa fossilizzate Conractosuchus Soroctonus ha scavato nel 2010 dalla Sheep Station vicino alla Formazione Winton, un substrato geologico di circa 95 milioni di anni.

All’interno dello stomaco del coccodrillo lungo 2,5 metri, gli scienziati hanno identificato i resti parzialmente digeriti di un giovane ornitopode, secondo un documento di ricerca che nomina la nuova specie pubblicato sulla rivista scientifica Gondwana Research l’11 febbraio.

Questa è la prima prova di un coccodrillo che preda un dinosauro in Australia, ha affermato in una nota il Museum of the Australian Age of Dinosaurs.

L’esemplare di coccodrillo, inizialmente conservato in un blocco di siltite, è stato parzialmente frantumato. Tuttavia, il danno ha rivelato una serie di piccole ossa di un piccolo scheletro gessoso creatura.