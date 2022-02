Super Bowl LVI: i fan invitano il “patetico” BLAST contro Cincinnati Bengals per aiutare LA Rams a vincere

I fan della NFL hanno criticato una decisione ufficiale tardiva “patetica” che ha aiutato a consegnare la vittoria dei Los Angeles Rams sui Cincinnati Bengals nel Super Bowl LVI domenica sera.

I Rams hanno battuto i loro rivali della California per 23-20, con Cooper Cobb nominato MVP del Super Bowl mentre Sean McVeigh è diventato il più giovane allenatore a vincere un Super Bowl all’età di 36 anni.

Ma la loro vittoria a SoFi è stata offuscata da polemiche, con un rigore inappropriato negli ultimi minuti che ha ostacolato i Bengals su una fase cruciale.

I tifosi della NFL si sono arrabbiati per una controversa chiamata in ritardo che ha aiutato i Los Angeles Rams a vincere il Super Bowl

A 1:47 dalla fine del cronometro, il linebacker di Cincinnati Logan Wilson è stato penalizzato per la sua tenacia difensiva contro Cobb al terzo posto e per il gol dalla linea delle otto yard.

Tre giochi dopo, i Rams avanzarono su un passaggio di touchdown di una yard da Matthew Stafford a Cobb per una vittoria per 23-20.

Tuttavia, Wilson non sembrava aver commesso una violazione nel giocare il terzo inning, rompendo il passaggio a Cobb all’interno della linea delle cinque yard.

I social media sono stati inondati di reazioni all’incidente, con molti che hanno ritenuto che la decisione ingiusta avesse enormi ripercussioni sulle possibilità dei Bengals di vincere il Super Bowl.

Il centrocampista dei Cincinnati Bengals Logan Wilson è stato denunciato per un reato ingiusto

La star dei LA Rams Cooper Kupp ha raggiunto il vincitore della partita dopo appena tre partite

I sostenitori della NFL si riversano sui social media per attaccare la decisione della corte contro Wilson

Un utente ha scritto: “Riagganciare la chiamata al 3° e l’obiettivo è qualcosa che i fan del Bengals non dimenticheranno mai”.

Un fan ha scritto: “Mi fa ridere che un grande gioco, senza interferenze da parte dell’op, si sia rivelato essere una chiamata davvero orribile a Logan Wilson alla fine perché la NFL utilizzerà la NFL.

‘Patetico. 58 minuti dal fischio di deglutizione per convocare Logan Wilson. Ha detto un fan della NFL.

Un fan ha twittato uno screenshot di un incidente separato che presentava somiglianze con la punizione di Wilson con la didascalia: “Non una sentenza sanzionata”.

Un giornalista di Chicago ha pubblicato: “Non riesco ancora a credere alla terza bandiera su Logan Wilson. Buona difesa, pessimo lancio, scarsa chiamata – orribile. Al e Chris possono scorrere quel drive fino a quando non svengono. Viene fornito con un asterisco indelebile .”

I Rams hanno resistito per una massiccia vittoria per 23-20 in casa a Inglewood, CA

L’ex star dei New England Patriots Ross Tucker ha detto: “Immagina di lasciarli giocare tutte le partite e poi chiamare un BS che trasporta Logan Wilson. Che peccato”.

“#NFLRigged” è diventato virale anche su Twitter dopo la partita in risposta alla chiamata. Nel frattempo, altri fan della NFL hanno suggerito che il rigore non dovrebbe mai essere assegnato perché i funzionari hanno sbagliato una falsa partenza nel gioco.

Indipendentemente da ciò, è stata una vittoria straordinaria per Rams ed è stata la coppa dell’uomo del momento, avendo incoronato una delle più grandi stagioni singole in stile fiabesco.

Ha guidato la NFL nelle catture, nelle yard e nei touchdown, stabilendo un record NFL per ricevere yard e vincendo il Super Bowl MVP e Offensive Player of the Year.

“Non mi sento di meritare questo… non so cosa dire”, ha detto Cope a Mike Terrico della NBC sul podio dopo aver ricevuto la dichiarazione.