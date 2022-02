Il trailer di Awakening si riferisce a PS4 e PS5 • Eurogamer.net

Aggiornamento 14/02/22: L’editore SNK ha affermato che l’account Twitter di The Metal Gear Slug: Awakening che spiegava le notizie su PS4 e PS5 di seguito era falso.

La notizia è stata annunciata da un account Twitter “non autorizzato” e ha avuto un’ampia diffusione. “Per favore, fai attenzione a ciò che leggi online”, ha scritto oggi SNK.

METAL SLUG: The Awakening è stato annunciato da un account non ufficiale.

Questa notizia è falsa, quindi fai attenzione a ciò che leggi su Internet.#SNK pic.twitter.com/yIHRVVNJXB – SNK GLOBAL (@SNKPufficiale) 14 febbraio 2022

Storia originale 13/2/22: Metal Slug: Awakening sta arrivando sulle console PlayStation.

Rivelato tramite un tweet sul coperchio pesante pubblicato oggi, non ci sono ulteriori dettagli su quando il gioco – precedentemente noto come Metal Slug: J e originariamente previsto per arrivare solo su dispositivi mobili – sarà rilasciato, ma siamo invitati a ” Restate sintonizzati per i dettagli, cari leader”.

L’annuncio arriva dopo il beta test del mese scorso della versione mobile del gioco, sebbene all’epoca fosse limitato agli utenti di WeChat e QQ. Un tweet altrettanto entusiasta sullo stesso account rileva che il gioco mobile verrà rilasciato “molto presto”, ma si ferma prima di confermare quando, esattamente, potrebbe essere.

Al momento, non si sa se l’espansione si estenderà ad altre console o dispositivi.

Ecco un breve frammento del gioco dei colori in azione (grazie, TSA):

Sei mesi fa, Dotemu e Leikir Studio hanno annunciato Tattiche delle lumache di metallo, un gioco di guerra tattico basato sulla rete per PC tramite Steam. Sfortunatamente, il gioco non ha ancora assicurato la sua data di uscita.