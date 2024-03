Susie Wolff sporge denuncia penale contro la FIA

L'amministratore delegato della Formula 1 Driver Academy, moglie del capo del team Mercedes Toto Wolff, si è trovata al centro di una tempesta mediatica a dicembre dopo che la FIA ha annunciato che stava esaminando un potenziale conflitto di interessi tra loro.

Ciò è avvenuto sulla scia di un rapporto dei media che indicava che le informazioni riservate erano state condivise tra i due e che le squadre avevano presentato un reclamo alla FIA. Entrambe queste accuse furono successivamente respinte con forza.

La questione è venuta alla luce pubblicamente dopo che la FIA ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava: “La FIA è a conoscenza delle speculazioni dei media incentrate su un'accusa di informazioni di natura riservata passate a un Team Principal di Formula Uno da un membro della FOM Dipartimento Compliance della FIA “Sta esaminando la questione.”

Anche se il cognome di Wolff non è stato menzionato nella dichiarazione, era chiaro a chi si riferiva la FIFA e anche le loro identità sono state fornite ai media.

Tuttavia, a seguito di una reazione negativa sulla questione, in cui tutti e nove i concorrenti della Mercedes hanno annunciato di non aver presentato reclamo alla FIA, l'organo di governo ha rapidamente fatto marcia indietro.

Appena 48 ore dopo la sua dichiarazione iniziale, ha detto che la questione era chiusa perché non c'era nessun caso a cui rispondere e la questione non richiedeva nemmeno un'indagine formale.

Toto Wolff, Team Principal e CEO di Mercedes-AMG, arriva in pista con Susie Wolff Fotografia: Carl Bingham / Immagini di sport motoristici

Questo capovolgimento non è stato sufficiente per Susie Wolff, in particolare, che ha ritenuto che ci fosse già stato un danno significativo alla reputazione della FIA quando ha deciso di rendere pubblica dicendo che stava valutando la questione.

“Potrei essere stata un danno collaterale in un attacco fallito contro qualcun altro, o l'obiettivo di un tentativo fallito di diffamarmi personalmente, ma ho lavorato troppo duramente per macchiare la mia reputazione”, ha scritto all'epoca sui social media. Una domanda attraverso un comunicato stampa infondato.

C'era anche curiosità sulla fonte del resoconto mediatico originale che ha portato la FIA a intraprendere questa azione e se provenisse dall'interno dello stesso organo di governo.

Senza scuse pubbliche da parte della FIA per la gestione dell'accaduto, Susie Wolff ha fatto il passo successivo rivolgendosi ai tribunali francesi nel tentativo di andare a fondo delle obiezioni che erano state avanzate.

In un post sui social media pubblicato prima del Gran Premio d’Australia, ha dichiarato: “Posso confermare di aver presentato personalmente una denuncia penale presso i tribunali francesi il 4 marzo in relazione alle dichiarazioni rilasciate dalla FIA su di me lo scorso dicembre.

“Non esiste ancora trasparenza o responsabilità riguardo al comportamento della FIA e dei suoi dipendenti in questa materia.

“Sento più che mai che sia importante alzarsi in piedi e denunciare comportamenti inappropriati e assicurarsi che le persone siano ritenute responsabili.

“Anche se alcuni potrebbero pensare che il silenzio li assolva dalla responsabilità, non è così”.

Nuove cospirazioni sulla gestione degli eventi dello scorso dicembre da parte della FIA sono emerse all'inizio di questa settimana quando il consiglio ha annunciato che in tali circostanze la politica era quella di tenere le cose a porte chiuse.

Mentre il comitato etico e il responsabile della conformità della FIA esaminavano una serie di recenti denunce, tra cui una coppia che circondava il presidente Mohammed bin Sulayem che era stato scagionato, ha affermato che è politica non divulgare i dettagli pubblicamente.

Riguardo agli eventi recenti, ha affermato: “Alla FIA, richieste e reclami vengono ricevuti e gestiti dal Compliance Officer e dal Comitato Etico, ove appropriato.

“Entrambi gli organismi lavorano in modo indipendente, garantendo la completa riservatezza durante tutto il processo.

“Di conseguenza, in generale, non possiamo confermare la ricezione di alcun reclamo specifico ed è improbabile che saremo in grado di fornire ulteriori commenti sui reclami che potremmo ricevere da qualsiasi parte.”

Questa posizione solleverà nuove domande sull’approccio da lei adottato nell’affrontare la questione del lupo.