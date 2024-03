Home » Tech Un video Neuralink mostra un paziente che utilizza un impianto cerebrale per giocare a scacchi su un laptop Tech Un video Neuralink mostra un paziente che utilizza un impianto cerebrale per giocare a scacchi su un laptop 0 Views Save Saved Removed 0

L'azienda di interfacce cervello-computer di Elon Musk Video rilasciato Si propone di mostrare il primo paziente umano che utilizza un impianto cerebrale Neuralink per controllare il cursore del mouse e giocare a scacchi.

Il paziente, Noland Arbo, 29 anni, ha detto di essere rimasto ferito in un incidente subacqueo otto anni fa, che lo ha lasciato paralizzato sotto le spalle. Arbaugh descrive l'uso dell'impianto Neuralink come se fosse come usare la forza di… Guerre stellari privilegio, permettendogli di “fissare da qualche parte sullo schermo” e spostare il cursore dove vuole.

Il video segna la prima volta che Neuralink condivide il filmato di un essere umano che utilizza un impianto cerebrale, dopo che Musk aveva annunciato a gennaio che il primo partecipante allo studio si stava “recuperando bene” dopo che la tecnologia era stata impiantata. Ciò avviene poco meno di tre anni dopo che la società ha pubblicato un video che mostra una scimmia che controlla un cursore sullo schermo per giocare a ping-pong utilizzando la tecnologia.

Questo tipo di controllo tramite BCI non è del tutto nuovo; Il giornale di Wall Street Appunti Che nel 2004 anche una persona paralizzata era in grado di muovere il cursore grazie all'aiuto di un'interfaccia cervello-computer. Ma questa precedente iterazione della tecnologia non era in grado di trasmettere dati in modalità wireless come Neuralink e si basava su fili che sporgevano attraverso la pelle. Degno di nota è anche il fatto che Arbaugh sia stato in grado di portare avanti una conversazione spostando il cursore giornale di Wall Street.

“È sicuramente un buon punto di partenza”, ha affermato Kip Ludwig, co-direttore del Wisconsin Institute for Translational Neural Engineering Racconta Reuters. Ma ha negato che la manifestazione abbia rappresentato una “svolta decisiva”. Anche altre società come BlackRock e Synchron hanno dimostrato come i pazienti paralizzati possano utilizzare interfacce cervello-computer per controllare dispositivi elettronici, sebbene l'approccio meno invasivo di Synchron potrebbe non essere in grado di raccogliere tanti dati neurali, hanno detto i ricercatori. giornale di Wall Street. Anche Paradromics e Precision Neuroscience stanno lavorando su impianti cerebrali per competere con Neuralink. READ Casuale: ecco uno sguardo alla collezione di videogiochi retrò di Masahiro Sakurai

Neuralink è stato criticato per il modo in cui ha condotto i suoi studi, sottolineando la mancanza di trasparenza su elementi come il numero di soggetti o i risultati valutati. Cablato Appunti. Anche i precedenti esperimenti dell'azienda sulle scimmie sono stati oggetto di controversia, comprese le segnalazioni secondo cui gli animali partecipanti agli esperimenti dovevano essere soppressi dopo aver subito complicazioni tra cui emorragia cerebrale, “diarrea sanguinolenta, paralisi parziale ed edema cerebrale”.

Sebbene Neuralink sia stato inizialmente proposto come tecnologia assistiva, Musk ha affermato che alla fine vorrebbe che fosse impiantato in persone perfettamente sane per migliorare le loro capacità. Ma questo è ancora molto lontano.