Perché Israele insiste nel lanciare un attacco a Rafah?

GERUSALEMME (AP) – Israele è intenzionato a lanciare un’offensiva di terra contro Hamas a Rafah, la punta più meridionale della Striscia di Gaza, un piano che è stato implementato Lanciato l'allarme globale A causa del potenziale danno a centinaia di migliaia di persone I civili si rifugiano lì.

primo ministro Benjamin Netanyahu Dice che Israele non può raggiungere il suo obiettivo di ottenere una “vittoria completa” contro di esso agitazione Senza entrare a Rafah.

Israele ha approvato i piani militari per il suo attacco. Ma con 1,4 milioni di palestinesi ammassati nella città, gli alleati di Israele, compresi gli Stati Uniti, hanno chiesto maggiore attenzione ai civili durante la prevista incursione.

La maggior parte di questi palestinesi sono stati sfollati a causa dei combattimenti in altre parti di Gaza e vivono in campi sovraffollati, rifugi sovraffollati gestiti dalle Nazioni Unite o in appartamenti sovraffollati.

Netanyahu lo è Invia una delegazione a Washington Per presentare all'amministrazione i suoi piani.

Perché Rafah è così importante?

Da quando Israele ha dichiarato guerra In risposta al mortale attacco transfrontaliero di Hamas del 7 ottobre, Netanyahu ha affermato che l'obiettivo principale era quello di distruggere le capacità militari del gruppo islamico.

Israele afferma che Rafah è l’ultima grande roccaforte di Hamas nella Striscia di Gaza, dopo che le operazioni altrove hanno portato allo smantellamento di 18 dei 24 battaglioni del movimento, secondo l’esercito. Ma anche nel nord di Gaza il primo obiettivo dell’attacco è Hamas Si sono raggruppati in alcune zone Hanno continuato a lanciare attacchi.

Israele afferma che Hamas ha quattro brigate a Rafah e che deve inviare forze di terra per rovesciarla. È anche possibile che alcuni militanti di alto livello si nascondano in città.

Perché c’è così tanta opposizione al piano israeliano?

Gli Stati Uniti hanno esortato Israele a non effettuare l’operazione senza un piano “credibile” per evacuare i civili. L'Egitto, il partner strategico di Israele, ha affermato che qualsiasi mossa volta a spingere i palestinesi in Egitto minaccerebbe l'accordo di pace con Israele, durato quattro decenni.

In una telefonata con Netanyahu questa settimana, il pres Joe Biden Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, ha affermato che il presidente degli Stati Uniti ha chiesto al leader israeliano di non effettuare l'operazione Rafah. Ha detto che gli Stati Uniti stanno cercando un “approccio alternativo” che non implichi un’invasione di terra.

Il segretario di Stato Antony Blinken, che sta effettuando la sua sesta visita nella regione dall'inizio della guerra, ha ribadito queste preoccupazioni mercoledì in un'intervista al canale televisivo Al Hadath dell'Arabia Saudita.

“Il presidente Biden è stato molto chiaro sul fatto che non possiamo sostenere un'importante operazione di terra, un'operazione militare a Rafah”, ha detto Blinken. Ha affermato che non esiste un modo efficace per mettere in salvo 1,4 milioni di persone e che coloro che rimangono indietro “sarebbero in terribile pericolo”.

Non sembra che Israele sia vicino all'invio di truppe

Netanyahu ha detto che invierà una delegazione a Washington “in segno di rispetto” per Biden. Ma mercoledì ha dichiarato in una dichiarazione di aver detto a Biden che Israele “non può completare la vittoria” senza entrare a Rafah.

Nonostante i discorsi duri, Israele non sembra essere vicino all’invio di truppe a Rafah. Ciò potrebbe essere correlato ai tentativi in ​​corso di mediare un cessate il fuoco temporaneo. I mediatori del Qatar affermano che questi colloqui subiranno un rallentamento a causa dell’invasione di Rafah.

Ci sono anche preoccupazioni logistiche.

L'esercito israeliano afferma di voler indirizzare i civili verso… “Isole umane” Nel centro di Gaza prima dell'attacco pianificato. Mercoledì Netanyahu ha detto che i piani di evacuazione non erano ancora stati approvati.

