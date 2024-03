Il proprietario dei Cowboys Jerry Jones investe altri 100 milioni di dollari nella Comstock Resources di Frisco

Il proprietario dei Dallas Cowboys, Jerry Jones, sta versando altri 100 milioni di dollari in una società di gas naturale con sede a Frisco che controlla.

Comstock Resources Inc. ha detto dopo la chiusura dei mercati Mercoledì Jones acquisterà 12,5 milioni di azioni della società al prezzo di 8,036 dollari. Mercoledì il titolo ha chiuso a 8,07 dollari. Il suo prezzo di acquisto rappresenta la media dei prezzi di chiusura degli ultimi cinque giorni di negoziazione.

Il suo investimento di 100,45 milioni di dollari aumenta la sua quota di proprietà nella società al 67%.

Comstock ha detto che utilizzerà il denaro per ripagare parzialmente un prestito bancario contratto quando ha acquistato 200.000 acri non edificati nello shale play di Western Haynesville per 58,7 milioni di dollari.

Jones, il suo patrimonio netto Stimato in 13,7 miliardi di dollari, Ha acquistato azioni di maggioranza A Comstock nel 2018 ha trasferito 620 milioni di dollari in asset di produzione petrolifera per una quota di maggioranza nella società quotata al NYSE. Ha aggiunto altri 475 milioni di dollari l'anno successivo quando ha acquistato la rivale di Comstock Covey Park Energy con un accordo da 2,2 miliardi di dollari.

Secondo la US Energy Information Administration, lo scisto di Haynesville nel Texas orientale e nella Louisiana nordoccidentale è il terzo produttore di gas naturale negli Stati Uniti.

I deboli prezzi del gas naturale hanno pesato pesantemente sui risultati finanziari della società negli ultimi tre mesi del 2023. Commercio di gas naturale è salito a $ 3,57 Mercoledì ottobre è sceso a 1,70 dollari.

Le vendite trimestrali di Comstock hanno subito un duro colpo, scendendo a 354 milioni di dollari dai quasi 558 milioni di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente. L’azienda chiude il 2023 con un fatturato di 1,56 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 3,6 miliardi di dollari del 2022. L’utile lordo è stato di 212 milioni di dollari.