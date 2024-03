IPO su Reddit: la vendita di azioni valuta la società di social media a 6,4 miliardi di dollari

Scritto da Tom Gerken e Mariko Uy

Reddit ha valutato le sue azioni al top della gamma del marketer, valutando la piattaforma di social media a 6,4 miliardi di dollari (5 miliardi di sterline).

Ha raccolto 748 milioni di dollari vendendo 22 milioni di azioni per 34 dollari per azione, rendendola una delle più grandi offerte pubbliche iniziali (IPO) da parte di una società di social media.

È previsto che le azioni inizino a essere negoziate alla Borsa di New York giovedì.

Con una mossa insolita, la società ha offerto alcune azioni agli utenti della piattaforma, anche se non è stato rivelato il numero di persone che hanno accettato l’offerta.

Reddit è stato fondato quasi 20 anni fa ed è diventato uno dei siti Web più popolari al mondo.

È un forum online in cui gli utenti possono discutere argomenti di loro interesse. Alla fine di dicembre 2023 contava oltre 73 milioni di utenti, Secondo l'azienda.

Ma la registrazione evidenzia una domanda che ribolle dietro le quinte da anni: come un’azienda può guadagnare da quelle che sono essenzialmente conversazioni casuali.

Le persone non pagano per usare Reddit: il sito è completamente gratuito e può essere sfogliato, pubblicato e commentato.

Per 20 anni non è stata in grado di realizzare profitti, e alcuni potrebbero chiedersi perché Reddit vale miliardi se non ha mai realizzato profitti.

Ha provato alcune cose e un grande cambiamento visivo nel 2017 ha reso il sito più facile da usare per gli inserzionisti.

Ma il percorso verso la redditività di Reddit sembra avere una fine in vista ed è costruito su modelli di intelligenza artificiale. READ Le azioni scendono con la politica della Fed, i dati sull'occupazione al centro

Questo perché aziende come OpenAI, lo sviluppatore di ChatGPT, pagheranno per i dati di quelle conversazioni casuali.

Si ritiene che Google abbia pagato a Reddit 60 milioni di dollari per il diritto di scansionare quasi due decenni di discussioni per rendere la sua intelligenza artificiale più simile a quella umana – e Reddit ha affermato di aver accettato accordi di licenza per un valore di oltre 200 milioni di dollari nei prossimi due o tre anni.

A febbraio, Reddit ha dichiarato di aver perso 90,8 milioni di dollari nel 2023, quindi i soldi delle società di intelligenza artificiale (AI) potrebbero rendere redditizia la piattaforma.

Inchieste e accuse

Ma ci sono anche molte preoccupazioni all'orizzonte di Reddit.

Per prima cosa, la piattaforma di social media si trova ad affrontare un crescente controllo da parte delle autorità di regolamentazione.

La Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti sta già esaminando il modo in cui Reddit concede in licenza i suoi dati a modelli di intelligenza artificiale: in generale, alle autorità di regolamentazione non piace quando le grandi aziende tecnologiche vendono dati generati dagli utenti.

Sebbene la piattaforma si aspettasse che ciò accadesse, potrebbe essere rimasta sorpresa dalla sfida posta dalla società di telefonia mobile Nokia, che accusa di violare i suoi brevetti.

“Valuteremo le loro affermazioni”, ha detto Reddit, aggiungendo di aver affrontato accuse simili in passato.

Forse la cosa più importante di tutte è che il deposito di Reddit presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, l'autorità di regolamentazione dei mercati finanziari statunitensi, segnala ai suoi utenti un potenziale rischio derivante dal possesso di azioni di una società. READ Jerome Powell avverte che la guerra all'inflazione potrebbe essere dolorosa

“Se non riusciamo a far crescere o a mantenere la nostra base di utenti o se il coinvolgimento degli utenti diminuisce, la nostra attività e le nostre prospettive saranno danneggiate”, si legge nella dichiarazione.

“Se i Redditor non continuano a fornire contenuti o i loro contributi non sono preziosi o interessanti per altri Redditor, potremmo riscontrare una diminuzione del numero di Redditor che accedono ai nostri prodotti e servizi… il che potrebbe comportare una perdita di inserzionisti.”

È noto che la base utenti di Reddit reagisce con frustrazione alle modifiche apportate alla piattaforma.

Il loro disgusto per i cambiamenti apportati negli ultimi anni è tale che una ricerca sulla piattaforma del CEO Steve Huffman – nome utente u/spez – mostra che quando i Redditor lo menzionano, i commenti sono solitamente preceduti da un linguaggio volgare.

Nonostante gli sforzi per creare una piattaforma alternativa, uno dei maggiori aspetti positivi di Reddit è qualcosa che non ha: un grande concorrente.