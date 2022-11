Il Dow Jones sale di 1200 punti nel rapporto sull’inflazione: perché il rally del mercato potrebbe avere spazio per correre

Durante la notte i futures Dow Jones sono stati poco cambiati, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq.







Il rally del mercato azionario di giovedì è salito dopo un Rapporto sull’inflazione CPI più freddo del previstoCon il Dow Jones in rialzo di 1.198 punti. I guadagni dei prezzi core e core sono stati inferiori alle attese, rafforzando le ragioni per un rallentamento degli aumenti dei tassi della Fed. I rendimenti del Tesoro e il dollaro sono scesi.

Se l’inflazione continua a diminuire, la Fed potrebbe decidere di finire di aumentare i tassi di interesse prima di quanto suggerito dal presidente della Fed Jerome Powell la scorsa settimana.

Molte grandi mosse sono state nelle azioni sconfitte. mela (AAPL), Microsoft (MSFT), un genitore di Google l’alfabeto (Il Google), il genitore su Facebook meta pad (morto), Amazon.com (AMZN) E il Tesla (TSLA) sono stati tutti grandi gainer giovedì, ma il titolo MSFT è stato l’unico a superare la linea dei 50 giorni. nvidia (NVDA), che ora ha una capitalizzazione di mercato più elevata rispetto alle azioni META, è in forte aumento dopo aver già ripreso la serie di 50 giorni, ma ha ancora bisogno di molto lavoro.

Giovedì diversi titoli di software cloud crollati hanno vantato guadagni a due cifre. turbina digitale (app) per registrare un guadagno del 61% dopo i guadagni, ma non è il massimo in due mesi.

Tuttavia, gli investitori dovrebbero assolutamente considerare di aggiungere più esposizione e cercare la creazione di azioni.

Tuttavia, giovedì non c’erano molte condivisioni disponibili. Ma Fonderie Globali (GFS), Enfase di energia (ENPH), grifone (GFF), Costruttori di FirstSource (BLDR) E il Motori generali (GMTutti i diversi segnali di acquisto lampeggiano.

Azioni GM aggiunte a Swing Trader Ed era giovedì Azioni IBD oggi. Le azioni ENPH sono in archivio Elenco di controllo della classifica IBD ed è acceso Elenco di 50 IBD.

Contratti future Dow Jones oggi

I futures sull’indice Dow Jones sono aumentati rispetto al fair value. I futures S&P 500 e Nasdaq 100 sono diminuiti.

Il mercato obbligazionario sarà chiuso venerdì per il Veterans Day. I mercati azionari statunitensi apriranno come di consueto.

Bitcoin, che giovedì ha superato i 18.000$ dopo essere crollato al minimo di due anni sotto i 16.000$ mercoledì pomeriggio. Ma la criptovaluta è svanita a circa $ 17.000 giovedì notte. Il prestatore di criptovalute BlockFi ha affermato che stava temporaneamente interrompendo i prelievi sulla scia del quasi collasso di FTX. All’inizio di quest’anno, FTX ha raggiunto un accordo per acquisire BlockFi.

Pechino ha segnalato il maggior numero di casi di Covid per più di un anno poiché un aumento delle infezioni in tutto il paese ha provocato nuovi blocchi. I nuovi leader cinesi hanno sollecitato restrizioni “decise” più mirate per controllare la diffusione della malattia.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

Unisciti agli esperti di IBD mentre analizzano le azioni utilizzabili del mercato azionario su IBD Live

rialzo del mercato azionario

Il rally del mercato azionario è iniziato forte ed è continuato per tutto giovedì, chiudendo ai massimi della sessione.

I futures Dow sono saliti prima dell’apertura sulla scia di un sorprendente rapporto sull’inflazione CPI. I prezzi al consumo di ottobre sono aumentati dello 0,4% o dello 0,3% escludendo cibo ed energia. Il tasso di inflazione CPI è sceso al 7,7%, il livello più basso da gennaio. L’inflazione core è scesa al 6,3% contro le previsioni di rimanere al massimo degli ultimi 40 anni del 6,6%.

I rialzisti hanno esultato e sospirato dopo aver finalmente ottenuto una lettura positiva dell’inflazione.

Giovedì il Dow Jones Industrial Average è balzato del 3,7%. negoziazione in borsa. L’indice S&P 500 è del 5,5%. L’indice Nasdaq Composite è balzato del 7,35%. Small cap Russell 2000 è balzato del 6,1%.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è sceso di 32 punti base al 3,83%, il più basso in un mese. Il dollaro ha subito il suo più grande calo da diversi anni, continuando le sue forti perdite la scorsa settimana.

I mercati ora vedono una probabilità dell’81% di un aumento del tasso della Fed di 50 punti base a dicembre. Prima del rapporto sull’inflazione CPI, c’era ancora una solida possibilità di un aumento di cinque punti base di 75 punti base. In particolare, ora c’è una probabilità del 50-50 di un aumento del tasso di solo un quarto di punto a febbraio.

I prezzi del greggio statunitense sono aumentati dello 0,6% a 86,47 dollari al barile. Gas naturale in aumento del 6,4%.

Azioni Megacap

Il titolo Apple è balzato dell’8,9%, rimbalzando dalla sua chiusura peggiore in quasi quattro mesi. Il titolo META è balzato del 10,25%, continuando un piccolo rally dai minimi ribassisti del mercato in mezzo a massicci tagli di posti di lavoro e altri costi. Le azioni Amazon sono aumentate del 12,2% dai minimi di 30 mesi mercoledì quando il gigante dell’e-commerce ha annunciato una revisione della riduzione dei costi.

Le azioni Microsoft sono aumentate dell’8,2%, interrompendo 50 giorni. Le azioni di Google sono aumentate del 7,6%, ma rimangono ben al di sotto della serie di 50 giorni.

Il titolo Tesla è rimbalzato del 7,4%, ma è rimasto un giorno interno dopo essere sceso al minimo di due anni mercoledì.

Il titolo Nvidia è salito del 14,3%, prolungando la ripresa iniziata il 13 ottobre. I guadagni di Nvidia sono previsti per il 16 novembre.

ETF

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) ha guadagnato il 3,1%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) è in rialzo del 9,1%, con le azioni MSFT come componente chiave. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) ha urlato più in alto del 10,2%. Le azioni NVDA sono una grande risorsa.

SPDR S&P Metalli e ETF minerari (XME) del 5,5% e il Global Infrastructure Development Fund (ETF) negli USA (culla) 5,65%. US Global Gates Foundation (ETF)Aerei) è aumentato del 4,9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ha innalzato il massimale del 10,3%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) del 2,2% e il Financial Select SPDR ETF)XLF) è progredito di poco più del 5%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) è aumentato del 2,5%.

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) con un aumento del 14,5% e ARK Genomics ETF (ARKG) 11,1%. Le azioni Tesla sono una delle principali proprietà degli ETF Ark Invest.

I 5 migliori titoli cinesi da tenere d’occhio in questo momento

Analisi dell’aumento del mercato

Il rally del mercato azionario ha ottenuto enormi guadagni sull’indice di inflazione CPI. L’S&P 500 e il Russell 2000 sono entrambi balzati al di sopra delle medie mobili a 50 giorni, con il primo che ha superato i massimi recenti e recenti appena prima della media mobile a 200 giorni. Guidando questa tendenza rialzista, il Dow Jones Industrial Average è balzato dalla sua linea di 200 giorni al suo livello migliore dai picchi di agosto.

Il Nasdaq, l’evidente rallentamento del rally del mercato finora, è balzato oltre la linea dei 50 giorni. Amazon, molte grandi aziende traballanti e le azioni cloud hanno aperto la strada, mentre Nvidia e altri chip hanno continuato il loro recente rally, ma per lo più al di sotto delle basi di acquisto.

È stata una procedura di giovedì dopo Giornata di follow-up Su tutti i principali indici, con guadagni significativi nel volume degli scambi alla Borsa di New York e al Nasdaq. Ciò fornisce maggiore fiducia nel rally del mercato azionario.

Il rapporto sull’inflazione CPI era solo un dato, ma era ciò che la Fed voleva e aveva bisogno di vedere. In particolare, ci saranno alcune settimane prima della prossima ondata di rapporti monetari della Fed. Ciò indica uno scenario favorevole per un rally del mercato, almeno durante quel periodo.

Un follow-up positivo sarebbe che il Nasdaq si muovesse decisamente al di sopra della linea dei 50 giorni, rompendo i suoi massimi di ottobre sopra 11200. Il rally dell’S&P 500 sopra i 200 giorni sarebbe un segnale molto forte.

Perché semplificare questo strumento IBD bruciatol’aula scorta superiore

azioni principali

Non c’erano molte blue chip nelle loro posizioni giovedì. Alcuni dei nomi forti sembrano allungarsi, mentre i grandi vincitori di giovedì sono stati per lo più tecnici guasti come Google che hanno bisogno di molti lavori di riparazione.

Non è chiaro quali gruppi guideranno l’ascesa del mercato. Ma ci sono molti gruppi e settori interessanti.

I prodotti farmaceutici come le assicurazioni biotecnologiche e sanitarie, che hanno guidato il rally del mercato, hanno escluso grandi guadagni giovedì o si sono ritirati poiché i nomi in crescita più rischiosi sono stati favoriti. È solo un’immagine di passaggio?

I nomi difensivi hanno avuto un percorso difficile, tipo Hershey (HSY) e scorte di altri prodotti alimentari.

Un’ampia gamma di titoli legati all’edilizia abitativa, inclusi costruttori, fornitori e rivenditori, stanno liquidando basi o si stanno muovendo al di sopra delle medie mobili di lungo termine o delle linee di tendenza. Include Il dottor Horton (DHI), Tempur Seely (TPX) e stock BLDR.

Alcuni altri rivenditori, insieme a molti ristoranti e alcuni giochi di consumo, stanno mostrando forza Crocs (CROX) per me arresto dell’ala (ala) in azioni GM. Anche alcuni titoli finanziari, al litio, solari, agricoli e siderurgici hanno un bell’aspetto, tra cui dinamica dell’acciaio (STLD), Albemarle (CAMICE), CF Industrie (CF), Carlo Schwab (SCHW) e azioni ENPH.

Alcune società di infrastrutture si trovano all’interno o vicino alle aree di acquisto, tra cui Servizi quantistici (PWR).

I titoli energetici, che giovedì non hanno fatto molto, potrebbero continuare a guidare.

Le azioni di rete sembrano forti, incluso Digi Internazionale (DGII). Alcuni nomi di chip sembrano interessanti poiché il settore rimbalza dopo una lunga scivolata. Ciò include le azioni GFS, che sono leggermente superiori alle prime voci.

Ma per le grandi aziende come le azioni Apple, Microsoft e Tesla, potrebbe volerci del tempo prima che siano in cima alla lista. Lo stesso vale per i software cloud, con il rischio che alcuni non si riprendano per anni, se non mai.

Time to Market con la strategia di mercato ETF di IBD

Cosa stai facendo adesso

Il rally del mercato azionario ha mostrato forza giovedì e c’è una storia plausibile che la tendenza rialzista abbia gambe dopo il rapporto sull’inflazione di ottobre. Ma per ora è solo una storia.

In definitiva, gli investitori dovrebbero concentrarsi su ciò che il mercato sta facendo in questo momento, seguendo le azioni dei principali indici e delle principali azioni.

Questo suggerisce che è ora di aumentare l’esposizione, ma non avere fretta. Se questo rialzo del mercato ha le gambe, ci sarà tutto il tempo per investire pesantemente.

Il numero limitato di azioni eseguite giovedì è stato uno dei motivi per non effettuare acquisti pesanti. Gli investitori possono scegliere di acquistare un ampio mercato o ETF settoriale, come SPY o SMH.

Ma ci sono molti titoli e settori che sembrano interessanti. Gli investitori dovrebbero aggiornare le loro liste di controllo.

Leggi La grande immagine Ogni giorno per essere al passo con l’andamento del mercato, delle azioni e dei settori di punta.

Segui Ed Carson su Twitter all’indirizzo Incorpora il tweet Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

