Il rappresentante di Dave Chappelle afferma che non ci sono interruzioni per gli scrittori di “SNL” prima di ospitare la festa che sta ospitando

Il rappresentante di Dave Chappelle sta ritrattando un rapporto in cui si afferma che gli scrittori di “Saturday Night Live” stavano boicottando lo spettacolo prima che ospitasse lo spettacolo questo fine settimana.

Mercoledì, il New York Post ha riferito, citando una fonte anonima, che gli autori dello show rimarranno al corrente.

“Non abbiamo visto nulla a sostegno dei resoconti dei media sul boicottaggio di uno scrittore”, ha detto alla Galileus Web un rappresentante di Chappelle in una dichiarazione. “In effetti, il libro ha fornito oltre 40 schizzi dell’interesse e della collaborazione di Dave. Proprio come durante l’apparizione di Dave in ‘SNL’, non vorrai perderlo!”

Questa sarà la terza volta che ospiterà Chappelle.

“SNL” ha annunciato il suo ritorno allo Studio 8H la scorsa settimana.

La notizia dell’hosting di Chappelle è stata accolta con una certa indignazione sui social media a causa dei suoi controversi commenti nel corso degli anni sulla comunità transgender, soprattutto considerando che lo spettacolo ha annunciato a settembre di aver aggiunto il suo primo membro non binario, la comica e attrice Molly Kearney, e il suo scrittore non binario, Celeste.yum.

La CNN ha contattato i rappresentanti di “SNL” e il creatore Lorne Michaels, Kearney e Yim per un commento.

Chappelle ha fatto battute sulla comunità transgender in gruppo negli anni E si è ritrovato a ricevere una reazione negativa da parte di alcuni membri della comunità LGBTQ+ e dei suoi alleati.

Gli ultimi sviluppi, Speciale Netflix 2021 “The Closer” Il nervosismo è aumentato dopo che Chappelle ha detto che era “Team TERF”, il termine abbreviato per “femminismo radicale trans-esclusione”.

“Il sesso è reale”, ha detto Chappelle. durante l’offerta speciale. “Ogni essere umano in questa stanza, ogni essere umano sulla terra, ha dovuto passare attraverso le gambe di una donna per essere sul pavimento. Questa è la verità.”

Quasi 65 dipendenti Netflix Hanno organizzato uno sciopero tra polemiche e All’inizio di quest’announa sede ha annullato l’apparizione programmata di Chappelle dopo aver ricevuto critiche sulla decisione di farlo esibire.

Netflix rimasi La sua decisione di streaming privato.