John Carmack sembra morto: “Questa è la fine del mio decennio nella realtà virtuale”

Giovanni Carmack Designer di giochi leggendarioE il Uomo razzo E per gli appassionati di realtà virtuale, ha annunciato che avrebbe lasciato sia Meta/Facebook, sia lo stesso business della realtà virtuale, dopo un decennio come uno dei suoi più importanti sostenitori.

Carmack La posizione era come Consulente esecutivo. Dopo aver inizialmente inviato il suo messaggio di addio ai colleghi in un promemoria interno, quando questo è stato parzialmente trapelato ai media, ha deciso di pubblicare il tutto – comprese alcune spiegazioni – sulla sua pagina Facebook.

Eccolo per intero:

Ho sentimenti contrastanti.

Quest 2 è quasi esattamente quello che volevo vedere fin dall’inizio: hardware mobile, tracciamento indoor-outdoor, streaming PC opzionale, display 4k (ish), conveniente. Nonostante tutte le lamentele che ho sul nostro software, milioni di persone ne traggono ancora beneficio. Abbiamo un buon prodotto. È un prodotto di successo ei prodotti di successo rendono il mondo un posto migliore. Tutto sarebbe potuto accadere un po’ più velocemente e funzionare meglio se fossero state prese decisioni diverse, ma abbiamo costruito qualcosa di molto vicino alla cosa giusta.

Il problema è la nostra efficienza.

Alcuni chiederanno perché mi interessa come avviene il progresso, purché lo sia?

Se stessi cercando di impressionare gli altri, direi che un’organizzazione che ha conosciuto solo l’inefficienza non è preparata per l’inevitabile competizione e/o l’inasprimento della cinghia, ma in realtà è un dolore più personale vedere un utilizzo della GPU del 5% figura nella produzione. Sono arrabbiato per questo.

[edit: I was being overly poetic here, as several people have missed the intention. As a systems optimization person, I care deeply about efficiency. When you work hard at optimization for most of your life, seeing something that is grossly inefficient hurts your soul. I was likening observing our organization’s performance to seeing a tragically low number on a profiling tool.]

Abbiamo una quantità ridicola di persone e risorse, ma ci sabotiamo costantemente e sprechiamo sforzi. Non c’è modo di ricoprirlo di zucchero; Penso che la nostra organizzazione funzioni la metà dell’efficacia di quanto mi rende felice. Alcuni potrebbero deridere e sostenere che stiamo facendo un buon lavoro, ma altri rideranno e diranno “Metà? Ah! Sono in un quarto di efficienza!”

È stata una lotta per me. Ho una voce ai massimi livelli qui, quindi sento che dovrei essere in grado di portare avanti le cose, ma chiaramente non sono abbastanza convincente. Una buona parte delle cose di cui mi lamento alla fine si fa strada dopo un anno o due e le prove si accumulano, ma non sono mai stato in grado di uccidere le cose stupide prima che causino danni, o impostare una direzione e far sì che una squadra si attacchi davvero ad esso. Penso che il mio impatto a bordo campo sia stato positivo, ma non è mai stato un driver importante.

Certo, questo è autoinflitto: avrei potuto trasferirmi a Menlo Park dopo l’acquisizione di Oculus e provare a litigare con generazioni di leadership, ma ero così impegnato a programmare, ho pensato che l’avrei odiato, essere cattivo e probabilmente perdere comunque.

Basta lamentarsi. Sono stanco di combattere e ho una startup da gestire, ma la battaglia è ancora vincibile! La realtà virtuale può portare valore alla maggior parte delle persone nel mondo e nessuna azienda è nella posizione migliore per farlo di Meta. Potrebbe effettivamente essere possibile arrivarci andando avanti con le pratiche attuali, ma c’è molto margine di miglioramento.

Prendi decisioni migliori e riempi i tuoi prodotti con “Give a Damn”!