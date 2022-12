Gradi della settimana 15 della NFL: i Packers guadagnano una “B” per la vittoria di lunedì sui Rams; I Patriots ottengono una “D” per una sconfitta scioccante contro i Raiders

Dopo un sabato selvaggio che ci ha regalato la più grande vittoria nella storia della NFL, l’evento di domenica potrebbe averlo davvero superato.

a Las Vegas Predoni colpire il Patrioti Con una delle giocate più feroci di sempre: Chandler Jones ha effettuato una presa laterale nell’ultima giocata della partita e poi ha proceduto a restituirla per un touchdown che ha regalato ai Raiders un’improbabile vittoria per 30-24 sui Patriots.

A Tampa Bay, Tom Brady ha segnato il più grande vantaggio della sua carriera in una partita casalinga. il pirata Guidavo Bengali 17-0 all’intervallo, prima di subire un crollo totale nella ripresa con una sconfitta per 34-23.

A New York, A.J Nero Hanno vinto la partita dopo aver raggiunto il gioco finale. Al quarto e uno a meno di due minuti dalla fine, i Lions avevano bisogno di un primo down per mantenere vivo il gioco e invece hanno fatto meglio: hanno ricevuto un passaggio di touchdown da 51 yard da Jared Goff a Brock Wright. I Lions sono ora a un passo dal diventare la seconda squadra nella storia della NFL a raggiungere i playoff dopo aver iniziato la stagione 1-6.

a Jacksonville Giaguaro Sembrava irrimediabilmente fuori dal gioco quando erano dietro Cowboy 27-10 a soli quattro minuti dalla fine del terzo quarto, ma hanno finito per rimbalzare per una vittoria travolgente ai tempi supplementari. La vittoria sui Cowboys ha posto fine a una serie di sconfitte di 20 partite contro le squadre NFC per i Jags.

Quindi che tipo di punteggio ottieni sparando proiettili da 17 punti contro le Jaguar? Veniamo ai punteggi della quindicesima settimana e scopriamolo. Se vuoi sapere che tipo di punteggio abbiamo ottenuto per le partite di sabato, inclusa la storica vittoria di 33 punti del Minnesota, Assicurati di fare clic qui. Se stai cercando di approfondire… 49ersconquistare Seahawk che si è giocato giovedì, Puoi verificarlo qui.

Green Bay 24-12 sui Los Angeles Rams

Rams-Packers Scores di John Breech

Jacksonville 40-34 OT su Dallas

Cowboys-Jaguars Scores di Garrett Podell

New Orleans 21-18 su Atlanta

Hawks-Saints Scores di John Brake

Pittsburgh 24-16 su Carolina

Steelers-Panthers Scores di John Breech

Kansas City 30-24 all’OT Houston

Chiefs-Texans Scores di John Breech

Filadelfia 25-20 su Chicago

Eagles-Bears Scores di Jeff Kerr

Detroit 20-17 su New York Aerei

Punteggi Lions-Jets di Cody Benjamin

Los Angeles caricabatterie 17-14 sul Tennessee

Titans Degrees-Chargers di Jordan Dajani

Las Vegas 30-24 sul New England

Patriots-Raiders Scores di Tyler Sullivan

Denver 24-15 sull’Arizona

Cardinals-Broncos Scores di John Breech

Cincinnati 34-23 su Tampa Bay

Bengals-Buccaneers Scores di John Breech

New York Giants 20-12 su Washington

Giant Leaders Scores di John Brake