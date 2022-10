La doppiatrice di Bayonetta afferma di aver chiesto una retribuzione equa

Helena Taylor, doppiatrice originale di PlatinumGames Bayonetta e una delle parti Al centro di una lunga e disordinata disputa popolare su casting e salariStasera, ha rilasciato una nuova dichiarazione in cui affronta le accuse che sono state mosse contro di lei nell’ultima settimana.

L’epopea vissuta Accuse di basso pagamento, abuso di doppiatori e temporanea scomparsa di un importante sviluppatore da TwitterÈ iniziato quando Taylor ha realizzato una serie di video recenti in cui ha accusato PlatinumGames di aver fatto un’offerta di paga umiliante per lei per riprendere il suo ruolo di Bayonetta Per la prossima terza partita.

Il ruolo è stato poi assegnato a Jennifer Hill –che ha rilasciato le proprie dichiarazioni– mentre a Bloomberg Rapporto Ha detto che PlatinumGames inizialmente si offriva di pagare tra $ 3.000 e $ 4.000 per sessione di quattro ore per almeno cinque sessioni di registrazione, per un totale di almeno $ 15.000. Poi si è detto che quando Taylor ha invece chiesto una “somma a sei cifre” per dare voce al personaggio, le trattative sono fallite.

Stasera, Taylor Ha scritto una serie di tweet in contraddizione con alcuni dei numeri in questi rapportidetto:

Ho anche pubblicato la terza parte della mia serie di video. Ho spiegato che la loro prima offerta era troppo bassa. Questa offerta è stata di $ 10.000. Ricorda, questo è un franchising da 450 milioni di dollari (senza contare la merce). Poi ho scritto in giapponese a Hideki Kamiya, chiedendomi cosa meritavo. Ho pensato che come creatore, avrebbe capito. Ha risposto dicendo quanto apprezza il mio contributo al gioco e quanto i fan vogliono esprimere il gioco. Poi mi è stato offerto un extra di 5.000! [Note: it appears this is a typo, and that Taylor means 5,000]

Pertanto, ha rifiutato di esprimere il gioco. Poi non ho sentito niente da loro per 11 mesi. Poi mi hanno offerto una tariffa fissa per aver espresso alcune righe per $ 4.000. Qualsiasi altra bugia, come 4000 bugie per 5 sessioni, è un’invenzione totale.

Non ci sono state “negoziazioni estese”. Sono stato anche informato di idee stupide, come chiedere $ 250.000. Sono un giocatore di squadra. Chiedevo solo uno stipendio equo e dignitoso in linea con il valore che do a questo gioco.