Il rap batte il Super Bowl all’intervallo, bilanciando celebrazione e protesta

Scandito come un’oasi di cortesia razziale se non del tutto progressista, questo spettacolo del primo tempo è stato il terzo messo in scena come parte del Partnership tra la NFL e Jay-ZSocietà di sport e intrattenimento, Roc Nation, che è stata maltrattata sulla scia delle proteste inginocchiate di Colin Kaepernick nel 2016.

“È pazzesco che ci sia voluto così tanto per conoscerci”, ha detto il dottor Dre alla conferenza stampa ufficiale del gioco la scorsa settimana, sottolineando che la NFL ha essenzialmente scelto di aspettare che l’hip-hop fosse vecchio – a parte Lamar, tutti I Sunday Artists hanno avuto il loro periodo di massimo splendore commerciale e creativo per più di un decennio, per darle il controllo completo del suo palcoscenico più grande.

La NFL è nota per la protezione del suo territorio e gli incidenti durante lo spettacolo dell’intervallo – un malfunzionamento del guardaroba di Janet Jackson, il dito medio di MIA – hanno causato un enorme tumulto pubblico. La pausa potrebbe essere una delle ultime fasi in questo paese in cui l’hip-hop sembra ancora musica straniera, amplificando la sensazione che gli interessi della lega e degli artisti potrebbero non essere del tutto allineati.