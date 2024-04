Dwayne Johnson ingaggia una rissa con i fan della WWE durante la cerimonia della Hall of Fame

la roccia Ha cucinato un po' di carne durante la cerimonia della Hall of Fame della WWE, ma non con un altro wrestler… invece, ha litigato con un fan della WWE.

Dwayne Johnson ha partecipato a una cerimonia venerdì sera a Filadelfia per onorare la sua defunta nonna Lea Maivia – Promotore di wrestling – che si è guadagnato un posto nella WWE HOF.

Mentre esce dal palco, un fan sembra gridare qualcosa al DJ… che si ferma in un attimo e si avvia verso la barricata per una carovana.

Guarda la clip… Non è chiaro esattamente cosa attiri l'attenzione di The Rock, ma non ha voglia di scherzare – e sembra spingere l'uomo a ripetere il suo commento.