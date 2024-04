I viaggiatori di Eclipse negli Stati Uniti si sono trovati di fronte a prezzi altissimi e al caos delle prenotazioni | Eclissi solare

I prezzi degli hotel negli stati che testimoniano il percorso dell'eclissi solare di lunedì sono saliti a prezzi astronomici, con alcuni osservatori dell'eclissi che viaggiano da tutto il paese e trovano le loro prenotazioni cancellate e vendute per molte volte il prezzo originale.

Si prevede che milioni di americani viaggeranno per assistere a uno degli eventi celesti più spettacolari degli ultimi tempi, poiché il percorso totale della Luna attraverserà 15 stati, insieme a parti del Messico e del Canada. aveva portato E con esso più di 1 miliardo di dollari per le economie locali.

Secondo un’analisi del New York Times, coloro che cercano di prenotare un alloggio nel percorso intermedio della Grande Eclissi Americana hanno visto aumentare i prezzi e gli hotel esaurirsi. un'offerta Un hotel a Grayville, nell'Illinois, offre camere a quasi 10 volte la tariffa notturna abituale.

A Buffalo, New York, dove si prevede che fino a un milione di visitatori accorreranno per visitare un sito chiave durante l’eclissi, le prenotazioni di hotel e voli sono quadruplicate rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. secondo Analisi di Chase Travel.

In mezzo al tumulto per gli alloggi, un'agenzia di viaggi ha affermato di aver dovuto riorganizzare gli alloggi per più di 150 persone dopo aver cancellato le prenotazioni effettuate due anni fa in due hotel di Buffalo. Stanze che costavano da $ 129 a $ 159 sono state cancellate e rivendute per $ 450 o più, secondo il proprietario di Sugar Tours Chris Donnelly, che ha affermato che si trattava di “una truffa sui prezzi lordi”.

“Naturalmente era tutta una questione di profitti”, ha detto Donnelly. “Ho la sensazione che non abbiano mai inserito le nostre stanze nel sistema, non le abbiano vendute e abbiano aspettato fino a 30 giorni prima di dircelo. In trent'anni in questo settore, questo non è mai successo prima.”

Manga Hotel Group, proprietario dell'Aloft Buffalo Airport e dell'Hampton Inn & Suites Buffalo Airport, ha affermato che le cancellazioni delle camere erano dovute a un errore di overbooking. Ha aggiunto che nessuna camera cancellata è stata rivenduta come nuova prenotazione.

L'ufficio del turismo della regione, Visit Buffalo Niagara (VBN), ha affermato di aver collaborato con persone che hanno ricevuto avvisi di cancellazione e che “non perdona questa pratica commerciale di cancellazione delle prenotazioni delle camere”.

“Troviamo vergognoso che sia i clienti di lunga data che i nuovi visitatori vengano trattati in questo modo”, ha affermato Patrick Kahler, presidente e CEO di VBN. “Anteporre l’avidità all’esperienza del visitatore e alla reputazione della destinazione è inaccettabile”.