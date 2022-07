Secondo quanto riferito, la base di fan online di Snyder Cut era infestata da robot

Anche se ci sono alcune cose reali Le persone che si battono per il rilascio di #TheSnyderCut Prima Warner Bros. Annuncio 2021il nuovo Rapporti da roccia rotolante Sottolinea che gran parte del clamore sui social media per il film è stato guidato da bot e account non originali.

quando Warner Bros.. Ha annunciato l’anno scorso che intende emettere uno sconto esteso per il 2017. Squadra della Giustizia La mossa è stata vista da molti come una giustificazione e una capitolazione al regista Zack Snyder e al suo enorme fanatico di Internet. Per anni, i lealisti di Snyder hanno insistito sul fatto che il movimento si è sviluppato in modo naturale quando le persone hanno visto Joss Whedon, che aveva sostituito Snyder come direttore, indagato e lo hanno trovato inesistente. ma secondo roccia rotolante, che ha ottenuto copie di numerosi rapporti sulla sicurezza informatica commissionati dalla Warner Bros. Almeno il 13 percento delle conversazioni su Snyder Cut su Facebook, Twitter e Instagram includeva “autori falsi”.

Un rapporto del 2021 ha rilevato che “una delle comunità identificate era composta da autori veri e falsi che pubblicavano contenuti negativi su WarnerMedia per non aver ripreso ‘SnyderVerse'”. Inoltre, sono stati identificati tre leader chiave tra gli autori scansionati su Twitter, Facebook e Instagram: un leader in ciascuna piattaforma. Questi leader hanno ricevuto il maggior coinvolgimento e hanno molti seguaci, il che dà loro la capacità di influenzare l’opinione pubblica”.

Non sorprende affatto che i bot e le reti di account che fingono di essere persone reali facessero parte della massa pulsante che trattava i suoi sforzi per ottenere Snyder Cut come il lavoro. Ciò che fa riflettere, tuttavia, è il suggerimento di Rolling Stone che Snyder abbia intenzionalmente armato il suo fandom per far sembrare che il taglio di Snyder fosse lì quando non c’era nessuno in giro, rimuovendo i nomi dei produttori Jeff Jones e John Berg dai titoli di coda del film quando era fatto Alla fine.

stato con Justice League Zack Snyder È stato reso ancora più complicato dal fatto che è stato necessario girare un’enorme quantità di nuove riprese e spendere soldi per il completamento, anche se il film era inizialmente Descritto come solo un taglio da regista. Invece, la Warner Bros. ‘ Justice League Zack Snyder Ha finito per spendere altri 60 milioni di dollari in post-produzione e costi di montaggio, il tutto mentre DCEU aveva da tempo superato la storia che ha messo la Justice League contro Darkseid.

È difficile immaginare che la Warner Bros. Guarda con affetto alla sua decisione di spendere milioni di dollari per girare nuovamente un film di quattro anni che alla gente non è piaciuto molto. Ma è facile imparare a farlo roccia rotolanteIl rapporto di altri studi potrebbe dare motivo di ripensare ai loro approcci per attingere al pubblico rabbioso, soprattutto in un momento in cui tutto ciò che serve per riportare i film nelle sale sembra essere Anche i meme su di loro per l’avvio in grande stile.