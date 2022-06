Il relitto del matrimonio di Britney Spears Jason Alexander ha cercato di entrare nella camera da letto

Britney Spears Ha quasi incontrato il suo ex marito quando ha cercato di rovinare la sua festa di matrimonio ed è entrato in casa sua… Così dice una delle sue guardie licenziate.

Jason Alexander Lunedì è in tribunale per un’udienza preliminare e i testimoni stanno testimoniando su ciò che è successo il giorno in cui si trovava Britney matrimonio per me Sam Asghari …e alcune terrificanti testimonianze.