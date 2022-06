La Chevron vende il quartier generale della Bay Area e paga i lavoratori per trasferirsi in Texas

Paul Skoma/Associated Press 2010

molti Tecnica Negli ultimi anni le aziende hanno spostato la loro sede dalla regione del Golfo, da start-up come Coinbase a leader del settore come Hewlett Packard E il ispirazione. Elon Musk È stato un critico particolarmente esplicito delle condizioni di lavoro in California. Ora, una vecchia compagnia dell’East Bay si unisce alla tendenza.

Chevron ha annunciato che chiuderà la sua sede globale a San Ramon e ha persino incoraggiato alcuni dipendenti a trasferirsi a Houston, in Texas. Il giornale di Wall Street menzionato. La compagnia petrolifera coprirà i costi di trasporto per coloro che partiranno volontariamente per l’ufficio del Texas, che sta crescendo e dà lavoro a quasi 6.000 persone. Nel frattempo, negli ultimi anni gli edifici per uffici a San Ramon hanno visto diminuire i numeri.