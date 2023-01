Elon Musk ha perso più ricchezza di chiunque altro nella storia

New York

La distruzione della fortuna di Elon Musk è diventata storica.

CEO di Tesla



(TSLA)E SpaceX e Twitter valgono 137 miliardi di dollari, secondo Indice Bloomberg dei miliardariabbastanza buono da ottenere il secondo posto nella lista delle persone più ricche del mondo dopo LVMH



(LVMHF) Presidente Bernard Arnault. Ma al suo apice nel novembre 2021, il patrimonio netto di Musk era di $ 340 miliardi.

Questo rende Musk la prima persona a perdere $ 200 miliardi di ricchezza. Bloomberg ha riferito la scorsa settimana.

La maggior parte della ricchezza di Musk è legata a Tesla



(TSLA)il cui, di chi L’inventario è diminuito del 65% nel 2022. richiesta di Tesla



(TSLA)Indebolito dalla crescente concorrenza nei veicoli elettrici delle case automobilistiche nell’ultimo anno. L’azienda non è riuscita a raggiungere gli obiettivi di crescita e ha ridotto la produzione in Cina.

La prova della diminuzione dell’interesse degli acquirenti di auto per Tesla è diventata evidente il mese scorso dopo che la società ha annunciato una rara vendita nel tentativo di liquidare l’inventario. Tesla ha offerto due sconti agli acquirenti che riceveranno un’auto prima della fine dell’anno, inizialmente offrendo uno sconto di $ 3.750, quindi raddoppiando lo sconto a $ 7.500 con due settimane rimaste nel 2022.

Gli investitori sono stati scossi dagli sconti, che hanno fatto scendere il titolo del 37% a dicembre.

I critici si sono chiesti a lungo se Tesla valesse i mille miliardi di dollari che aveva all’inizio del 2022. Al suo apice, Tesla valeva più di 12 delle più grandi case automobilistiche del pianeta messe insieme, nonostante possedesse solo una frazione delle loro vendite. Tesla ha chiuso l’anno con un valore di $ 386 miliardi, ancora molto più grande dei suoi rivali automobilistici ma molto più piccolo dei giganti della tecnologia: Apple



(AAPL)Microsoft



(MSFT) Il Google



(Il Google) e amazzonia



(AMZN) – che è stato confrontato un anno fa.

L’acquisto di Twitter da 44 miliardi di dollari da parte di Musk non ha aiutato nemmeno le azioni di Tesla o la ricchezza personale di Musk. Musk, il maggiore azionista di Tesla, ha venduto azioni Tesla per un valore di 23 miliardi di dollari da quando il suo interesse per Twitter è diventato pubblico ad aprile.

I suoi continui tweet e il comportamento sempre più irregolare, soprattutto dopo aver assunto la carica di CEO di Twitter, hanno fatto arrabbiare gli investitori di Tesla che vogliono che Musk presti maggiore attenzione alla sua azienda più grande e preziosa. Musk si è difeso dalle critiche, dicendo che non ha perso un grande incontro di Tesla da quando ha preso in carico Twitter.

Le azioni Tesla potrebbero riprendersi e Musk potrebbe tornare a essere la persona più ricca del mondo. Ma la reputazione di Musk come genio ha subito gravi danni nel 2022, quasi quanto la sua fortuna personale.