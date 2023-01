Jeremy Renner è rimasto gravemente ferito in un incidente con una pala da neve





Cnn

–



l’attore Jeremy Renner È stato ricoverato in condizioni critiche dopo essere stato ferito in una nevicata legata alle condizioni meteorologiche in Nevada, ha confermato il suo addetto stampa alla CNN.

“A partire da ora, possiamo confermare che Jeremy è in condizioni critiche ma stabili a causa delle ferite riportate a seguito di un incidente meteorologico mentre spalava la neve oggi”, ha detto Sam Mast alla Galileus Web in una dichiarazione. “La sua famiglia è con lui e sta ricevendo cure eccellenti”.

Gli ufficiali hanno risposto a una “lesione traumatica” nell’area della Mount Rose Freeway a Reno, secondo un comunicato stampa dell’ufficio dello sceriffo della contea di Washoe, che in precedenza aveva affermato che l’attore candidato all’Oscar Viveva in comunità.

L’ufficio dello sceriffo non ha fornito dettagli sull’entità delle ferite di Renner o su cosa possa aver causato l’incidente.

I deputati si sono coordinati con il distretto antincendio di Truckee Meadows e la REMSA Health per organizzare il trasporto medico di Renner tramite un viaggio di assistenza in un ospedale locale, afferma la dichiarazione.

I funzionari hanno detto che Renner, che recita nella serie della Paramount+ “Mayor of Kingstown” ed è apparso in diversi film del Marvel Cinematic Universe – incluso come Occhio di Falco – è stata l’unica persona coinvolta nell’incidente.

La squadra investigativa sugli incidenti gravi dell’ufficio dello sceriffo della contea di Washoe sta esaminando le circostanze.

Renner ha pubblicato diversi video e foto sui suoi account di social media verificati che lo mostrano in condizioni di neve.

Una foto pubblicata sul suo account Instagram un anno fa mostra un gruppo di alberi in un’area con forti nevicate.

“Come ti sentiresti se il tuo percorso fosse così?” Leggi il suo commento. “Sono così felice, Madre Natura detta la mia giornata!”

In un video pubblicato un paio di settimane fa e presentato in Vacation Instagram Video Highlights, Renner sembra guidare una pala da neve con la didascalia “Aprendo nuovi percorsi, avventure in vacanza”.

Un’altra clip della scorsa settimana mostra la neve che viene arata con la didascalia “I bambini hanno quasi finito di scendere in slitta”.