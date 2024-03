Ariana Grande e Bowen Yang rompono il personaggio su SNL con “Wicked”

Ariana Grande e Bowen Young non riuscivano a tenere insieme mentre dipingevano Sabato sera in diretta Stasera.

Il duo ha fatto rivivere canzoni che non sono state inserite nel film di successo Moulin Rouge Che includeva la canzone “Up Where We Belong” originariamente cantata da Jennifer Warnes e Joe Cocker; “Do-Re-Mi” di Julie Andrews; “Scansione” di TLC; “Buon compleanno”; E “Pride (In the Name of Love)” degli U2 e altri.

Mentre sono riusciti a completare quasi lo schizzo prima di rompere il personaggio, Yang ha iniziato a perdere la concentrazione durante un'esibizione della canzone di successo di Shania Twain “Man!”. Mi sento come una donna! Ha continuato a ridere mentre lui e Grande cantavano “Happy Birthday” per l'ennesima volta, rompendo anche il personaggio. La situazione peggiora quando il comico schiaccia il cantante e cerca di cantare “I Will Always Love You”, originariamente cantata da Dolly Parton ma resa famosa da Whitney Houston quando ha cantato la canzone nel film. Guardia del corpo.

Un altro “Happy Birthday” fa ridere Yang mentre Grande cade con lui prima che entrambi riacquistino la calma e chiudano lo sketch con la canzone finale “Defying Gravity” da cattivodando ai fan del musical un assaggio del prossimo adattamento cinematografico, che vede Grande e Yang nei ruoli principali.

Guarda l'isteria nel video della scenetta qui sopra. I suoi fedeli fan stanno già spingendo affinché Grande vinca un Emmy per il suo lavoro SNL Stasera.

All'inizio della serata, Grande si è unito al presentatore della serata Josh Brolin per uno sketch su come compiacere le persone:

Ha cantato due delle sue ultime canzoni: “We Can't Be Friends (Wait For Your Love)” e “Imperfect For You” dal suo nuovo album. Sole eterno: