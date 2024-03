Un aereo della United Airlines è dovuto rientrare a Chicago a causa di un problema di manutenzione

CHICAGO (CBS) – Un aereo della United Airlines è stato costretto a tornare all'aeroporto O'Hare dopo un problema di manutenzione sabato mattina.

La Federal Aviation Administration ha dichiarato che il volo Airbus 320 2137 era diretto all'aeroporto internazionale di Salt Lake City quando si è verificato un possibile errore di avviso di petrolio.

A bordo in quel momento c'erano cinque membri dell'equipaggio e 149 passeggeri.

Il volo è atterrato sano e salvo intorno alle 11 e i passeggeri sono stati lasciati al gate. I clienti hanno potuto partire per Salt Lake City su un nuovo aereo.

È stata una settimana difficile per le compagnie aeree, in particolare per la United con sede a Chicago.

Venerdì notte, un volo della United da San Francisco a Città del Messico ha effettuato un atterraggio di emergenza a Los Angeles a causa di un problema al sistema idraulico.

Venerdì scorso, un aereo della United è uscito di pista dopo essere atterrato a Houston.

Giovedì, due auto a terra sono state danneggiate quando una ruota è caduta da un aereo della United Flight fuori San Francisco.

Un aereo dell'American Airlines di ritorno dal gate si è scontrato con un aereo Frontier parcheggiato.

Lunedì un aereo della United Airlines ha preso fuoco dopo che il pluriball è stato risucchiato nel motore.

La Federal Aviation Administration sta indagando su tutti questi incidenti.

Nel frattempo, il Dipartimento di Giustizia sta indagando sull'esplosione del 5 gennaio nella porta di un aereo dell'Alaska Airlines. La questione è se Boeing abbia rispettato i termini dell'accordo di procedimento giudiziario differito. Boeing ha stipulato tale accordo e ha pagato 2,5 miliardi di dollari dopo due incidenti mortali di due aerei 737 MAX nel 2017 e nel 2018.

Altre notizie sulla CBS