Travis Scott dirige il primo concerto all’Arena dai tempi di Astroworld a Londra

Travis Scott È tornato alla grande: da allora il ragazzo ha superato la sua prima grande mostra personale Tragedia dell’astromondo …al suo ritorno ufficiale dall’altra parte dello stagno negli inglesi.

Il rapper si esibisce in un concerto teatrale sabato all’O2 di Londra – dove terrà due spettacoli questo fine settimana – sul palco intorno alle 21:30 ora locale. Non sono necessarie presentazioni… TS si tuffò nel suo gruppo in piedi su una piattaforma rialzata.

Travis Scott apre il suo show all’O2 di Londra!!!!! È tornato 🤯 pic.twitter.com/6DZCqHvMzT – TRAVIS SCOTT FANPAGE (@dailytrvis) 6 agosto 2022

Trav era decorato in modo futuristico con sfumature… e quasi istantaneamente, ha alzato il livello di energia nella stanza fino a 10, come fa di solito nei suoi spettacoli.

Dopo aver suonato due canzoni lì, si è fatto strada… mantenendo il rumore alto. Il pubblico sembrava rockeggiare con lui per tutto il tempo. A proposito: il posto è assolutamente affollato, compreso il sangue dal naso… e tutti non vedono l’ora di sentirsi ringiovaniti finora.

Travis Scott si esibisce in ‘Al più alto livello nella stanza’ all’O2 di Londra 🇮🇹 pic.twitter.com/d7FqZhfvbA – WeTalkMusic 🎧 (We_Talk_Music) 6 agosto 2022

Finora, non sta succedendo nulla di troppo folle. Sì… Travis urla/salta, come al solito, ma non sembra incoraggiare nessuno a perdere la testa oltre a quello che stanno già facendo. Si esibisce letteralmente e rimane nel suo elemento, quindi tutto è kosher.

Travis dedicou essa música para Stormi e disse que ela ama! 🤎 🎥 | Travis Scott esegue “Mamacita” all’O2, em Londres. pic.twitter.com/gvwvG7aAHg – Travis Scott Brasile (@PortalTravisBRA) 6 agosto 2022

Come abbiamo detto, questa è la prima esibizione da solista di Travis di questa scala Dallo scorso novembre. A quanto pare ha fatto pubblicamente da allora… in luoghi più piccoli anche attraverso Incisione ai festival musicali Qui negli Stati Uniti, ma questo è un grosso problema… perché è accuratamente descritto come la festa di Travis.

Sarà protagonista di altri grandi eventi entro la fine dell’anno, tra cui a festival in sud america – Ha anche una residenza a Las Vegas fissata per lui il mese prossimo.