Sciocco “pericolo celebrità!” RISPOSTE COME UN REALISTICO DISEGNO SNL

Pericolo di celebrità! È uno spettacolo tradizionale popolare nelle ore di punta Rischio!E non solo perché include celebrità. Uno di Will Ferrell e Sabato sera in direttaLa serie grafica più memorabile è “Celebrity Jeopardy”, basata su Ferrell, che interpretava Alex Trebek, frustrato dalle risposte ridicole dei concorrenti. E l’episodio di Real Life di domenica ricordava molto quelle parti divertenti.

“Sai, a volte concorrenti Rischio! Hanno paura di partecipare se non conoscono la risposta corretta”, ha osservato l’ospite Mayim Bialik dopo essere tornato da un’interruzione pubblicitaria. “Voi tre non sembrate avere questo problema”.

“Pericolo di celebrità!” I concorrenti Eddie Huang, Reggie Watts ed Elisa Schlesinger

I concorrenti Eddie Huang, Reggie Watts ed Elisa Schlesinger sono stati veloci nel gestire il campanello, ma sono stati troppo lenti quando si è trattato di fornire le risposte corrette. Mentre Trivia mostra i progressi, agli spettatori è stato ricordato Sabato sera in direttaIl famoso “Celebrity Jeopardy!” Schizzo, basato su concorrenti famosi che hanno dato risposte sbagliate e spesso divertenti. E non erano solo gli spettatori a ricordare il vecchio SNL Schizzi, anche i concorrenti hanno ammesso di avere alcune somiglianze.

Pericolo di celebrità “mi ricordo”! ” Da SNLha detto Watts. “Questo è ciò che ricordo di più Rischio!. “

“Ti sembra preciso?” chiese Bialik

“Questo è in realtà molto, molto simile”, ha ammesso. “Nessuna differenza. Sono contento che ce l’abbiano fatta. è ottimo.”

Fortunatamente, tutti gli enti di beneficenza per cui hanno giocato riceveranno $ 30.000. È molto generoso perché alcune delle risposte a Final Jeopardy! Non era una buona idea della letteratura del 19° secolo… o del 19° secolo.

L’indizio era che “William Brody, un puro mercante scozzese di giorno e capo di una banda di ladri di notte, ha contribuito a ispirare questi due titoli”. Shlesinger ha indovinato correttamente Jekyll e Hyde, ma Watts ha indovinato Thelma e Louise Indovina Huang maschere scarne.

Pericolo di celebrità! Va in onda la domenica alle 20:00 su ABC.

