Oggi ricorre il 20° anniversario della foto più famosa del Mars Rover

La navicella spaziale Spirit è atterrata su Marte nel gennaio 2004. Poco dopo l'atterraggio nel cratere Gusev su Marte, Spirit non ha perso tempo a inviare foto dei suoi nuovi dintorni. Pochi mesi dopo, ho scattato una foto straordinaria che offriva una visione della Terra di grande interesse.

“Poco prima dell'alba dell'8 marzo, la Spirit Camera è stata in grado di acquisire un'immagine della Terra come una stella luminosa, che agli osservatori da terra appare molto simile a Venere. La NASA ha affermato che questa è stata la prima immagine della Terra dalla superficie di un altro pianeta.” In un articolo pubblicato questa settimana sul suo sito.

Questa è stata la prima immagine della Terra dalla superficie di un altro pianeta

Ci sono voluti quasi 10 anni perché un altro rover della NASA, Curiosity, scattasse la propria immagine della Terra.Questa foto proviene dall'interno del cratere Gale su Marte. L'immagine di Curiosity si distingue perché mostra anche la Luna nonostante sia stata scattata a 159 milioni di chilometri di distanza.

“Queste immagini, e altre prese dalla Terra da punti sempre più distanti negli ultimi otto decenni, forniscono una nuova prospettiva sul posto che il nostro pianeta occupa nel sistema solare”, afferma la NASA.

Spirit esplorò la superficie di Marte per circa altri sei anniL'ultimo contatto del veicolo è avvenuto il 22 marzo 2010.

Nel frattempo, Curiosity continua ancora oggi il suo lavoro al Gale Cratere un altro rover, Perseverance, il rover più avanzato della NASA finora, ha esplorato il cratere Jezero da quando è arrivato lì in modo spettacolare nel febbraio 2021.

Nel dicembre 1968, la navicella spaziale scattò un'altra foto iconica della TerraMa dall'astronauta in pensione Bill Anders durante la missione lunare Apollo 8.

Negli ultimi anni, gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale hanno anche scattato immagini straordinarie del nostro pianeta da 250 miglia di altezza.