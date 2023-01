La navicella spaziale Artemis 1 Orion della NASA è tornata al Kennedy Space Center

Dopo, dopo Sulla luna e ritorno all’inizio del mese scorso, Artemis 1 della NASA Tornò al Kennedy Space Center. ritorno a casa Si è svolto il 30 dicembre. Artemis 1 è precipitato nell’Oceano Pacifico l’11 dicembre. Dopo che la USS Portland ha recuperato il velivolo senza equipaggio e l’ha portato alla base navale di San Diego il 13 dicembre, la capsula ha intrapreso un viaggio via terra in Florida il giorno successivo. Artemide 1 iniziato Con un indimenticabile lancio notturno sul razzo di nuova generazione dello Space Launch System Heavy Lift della NASA.

Ora che Orion è tornato al Kennedy Space Center, la NASA rimuoverà lo scudo termico del veicolo spaziale in modo che possa eseguire una “analisi approfondita” del componente e determinare esattamente come si comporta durante il rientro atmosferico. Rimuoverà anche l’agenzia , il manichino di prova che la NASA ha inviato a bordo di Orion per raccogliere dati su come il viaggio sulla luna influisca sugli esseri umani. “Artemis I è stato un enorme passo avanti come parte degli sforzi della NASA per esplorare la Luna e aprire la strada alla prossima missione del razzo Space Launch System e Orion per far volare un equipaggio intorno alla Luna su Artemis II”, ha detto la NASA.

Sebbene Artemis II non uscirà prima del 2024, c’è ancora molto da aspettarsi da qui al prossimo anno. La NASA ha promesso di annunciare l’equipaggio della missione di quattro persone all’inizio del 2023. Artemis II aprirà la strada al primo allunaggio umano dalla fine del programma Apollo nel 1972, e alla fine una presenza permanente della NASA sulla superficie lunare.