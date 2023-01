La spinta dei Packers per i playoff “sembra davvero speciale” per Rodgers

Green Bay, Wis. – pensare, Aaron Rodgers Ad un certo punto di questa stagione, ha avuto l’idea di fare il quarterback di riserva Giordano amore La stagione potrebbe finire se i Green Bay Packers stanno solo giocando alla serie.

E questo è stato poco più di un mese fa.

I Packers erano appena scesi sul 4-8 dopo una sconfitta ai Philadelphia Eagles, e Rodgers ha lasciato il gioco con un infortunio alla costola. Erano sull’orlo dell’eliminazione ai playoff e le loro possibilità erano del 3%, secondo il Football Strength Index di ESPN.

Non c’è da stupirsi che Rodgers abbia avuto bisogno di un secondo – sette, in effetti – per riprendersi prima di poter spiegare come si sentiva di fronte a lui per vincere e partecipare il prossimo fine settimana. Green Bay ospiterà i Detroit Lions al Lambeau Field nel finale di stagione regolare domenica prossima.

“Sembra davvero speciale, lo è”, ha detto Rodgers. “È stato un anno interessante. A volte non è stato il mio miglior calcio, ma mi è stato chiesto di rafforzare la mia leadership ed essere qualcuno su cui i giocatori possono contare per tenerli uniti, anche quando non sembra c’è qualcosa per cui giocare o non abbiamo la possibilità di correre “. Ci sono stati così tanti momenti speciali durante tutto l’anno”.

La vittoria casalinga per 41-17 di domenica sui Minnesota Vikings è stata una di queste. Ciò è avvenuto 16 settimane dopo che i vichinghi hanno fatto saltare i Packers in Minnesota nell’apertura della stagione.

Rodgers non stava andando alla grande. In effetti, non ce n’erano molti. Ha completato solo 15 dei 24 passaggi per 159 yard. Ha lanciato un touchdown e ne ha eseguito un altro. Ha ottenuto esattamente un assist in ciascuna delle quattro partite dei Packers in questa serie di vittorie consecutive. Ha segnato la prima volta nella carriera di Rodgers che i Packers hanno vinto quattro touchdown consecutivi con uno o meno touchdown lanciati su ciascuno di essi.

2 correlati

In nessun momento Rodgers ha fatto uno dei suoi annunci distintivi come “rilassati” o ha detto che pensa che i giocatori di Packers possano “ribaltare la situazione” come ha fatto nel 2016, quando erano 4-6 e hanno vinto per arrivare fino al campionato NFC. Gioco.

“Non ha avuto un bell’aspetto per un po’”, ha detto Rodgers. E mi sono rassegnato al fatto che alcune di quelle realtà erano possibili. E quando ho portato la mia mente lì, mi sono sentito in pace. Ho avuto pace in tutto. Quella cosa. E penso che sia ciò di cui sono più orgoglioso , per me e per il nostro team, è che c’erano così tante cose diverse che sarebbero potute accadere, e siamo uniti e ci mettiamo nella posizione di fare qualcosa di speciale”.

Rodgers ha detto qualcosa domenica che non avrebbe ammesso quando i Packers erano 3-6, perdendo cinque di fila dopo la partita del 6 novembre a Detroit e stava guardando un mucchio di partite che sono andate a Dallas-Tennessee-Philadelphia. Ma ora può dire di essersi detto che se riescono a vincere una di quelle tre partite, avranno la possibilità di andare 9-8 e intrufolarsi nei playoff.

Abbastanza sicuro, hanno battuto i Cowboys per porre fine alla serie di sconfitte, ma poi hanno seguito le sconfitte contro Titans e Eagles.

“Avevo fede, come a 4-6 credo a 16”, ha detto Rodgers. “A volte devi imbrogliarti un po’ per credere un po’ di più.”

Gran parte del resto della squadra lo seguì. Una difesa molto pubblicizzata ma fallita per la maggior parte della stagione ha cambiato le cose quando Amleto ha segnato quattro punti in ciascuna delle ultime due partite per andare insieme al calcio d’angolo. Jair AlexanderPrestazioni da vicino per il ricevitore a stella Vikings Justin Jefferson (Una presa per 15 yard). Poi c’è l’avvento del rendimento Casen Nixonche ha avuto un calcio d’inizio di 105 yard per un touchdown nel primo quarto di domenica.

“Puoi sederti lì e predicare quello che vuoi, ma devono accettarlo e questo è un merito per i ragazzi nel nostro spogliatoio”, ha detto l’allenatore dei Packers Matt Lafleur. “L’ho sempre detto e ci credo [general manager Brian Gutekunst] Lui e il suo staff fanno un ottimo lavoro nel portare persone di qualità che nei momenti di avversità scopri cosa hai veramente, non solo i nostri allenatori e giocatori, ma davvero tutti nell’edificio. E penso che tutti siano bloccati insieme. In nessun momento mi sono sentito come se ci fosse un dito puntato. Quindi questo è un merito per tutti nella nostra organizzazione.