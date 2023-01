L’ultimo aggiornamento di Telegram del 2022 offre una serie di fantastiche nuove funzionalità

WhatsApp Concorrenza, cavo, ha inviato un nuovo aggiornamento poco prima dell’inizio del 2023. secondo al blog ufficialeL’ultimo aggiornamento di Telegram offre una serie di nuove funzionalità, tra cui il mascheramento dei media con effetti spoiler, nuovi modi per risparmiare spazio sul dispositivo, nuovi strumenti di disegno, immagini del profilo suggerite e altro ancora.

Tra tutti, la caratteristica migliore è che gli utenti di Telegram ora possono facilmente nascondere i propri messaggi utilizzando l’effetto spoiler. Verrà rivelato solo dopo che il destinatario avrà fatto clic sul messaggio. In precedenza, la funzione spoiler era limitata ai messaggi di testo, ma ora è stata ampliata per includere foto e video. È possibile accedere alla nuova opzione “Nascondi con spoiler” nell’ultimo aggiornamento dell’app Telegram facendo clic sull’icona del menu a tre punte nell’angolo in alto a destra della finestra di selezione dei media.

Telegram sta anche ottenendo nuove opzioni di gestione dello spazio di archiviazione. Per una migliore gestione, Telegram ti mostrerà un grafico a torta, che ti aiuta a capire meglio cosa sta occupando il tuo spazio locale. Dopo averlo analizzato, gli utenti possono decidere di eliminare foto, video e altri elementi per liberare spazio. Una volta eliminate le foto, puoi scaricarle nuovamente dal cloud di Telegram. Ottieni anche strumenti per impostare set di regole di eliminazione automatica per conversazioni nuove ed esistenti.

Oltre a queste due funzionalità principali, l’ultimo aggiornamento di Telegram introduce anche nuove animazioni di avanzamento, strumenti di disegno e la possibilità di impostare immagini del profilo personalizzate per gli altri nei loro contatti. Gli amministratori con un gruppo di oltre 100 membri possono ora scegliere di nascondere l’elenco dei membri, evitando la possibilità di inviare spam ai contatti. Gli utenti Premium di Telegram ricevono 10 nuove emoji animate. Il nuovo aggiornamento di Telegram verrà distribuito ampiamente a partire dal 30 dicembre 2022.

Se non hai ricevuto l’aggiornamento, visita il nostro sito web Il Google Play Store E controlla se è disponibile o meno un aggiornamento di Telegram in sospeso.