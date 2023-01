Come la guerra della Russia contro l’Ucraina sta esacerbando la carestia globale

In una dichiarazione rilasciata a conclusione del loro incontro a Bali, in Indonesia, a novembre, i leader del G20 hanno espresso profonda preoccupazione per le sfide che la sicurezza alimentare globale deve affrontare e si sono impegnati a sostenere gli sforzi internazionali per mantenere in funzione le catene di approvvigionamento alimentare. .

“Dobbiamo rafforzare la cooperazione commerciale, non indebolirla”, ha detto al vertice Ngozi Okonjo-Iweala, direttore generale dell’Organizzazione mondiale del commercio.

Il governo degli Stati Uniti spende circa 2 miliardi di dollari all’anno per la sicurezza alimentare globale e ha avviato un programma chiamato Feed the Future dopo l’ultima grande crisi alimentare, nel 2010, che ora include 20 paesi.

Dall’inizio della guerra in Ucraina, gli Stati Uniti hanno fornito più di 11 miliardi di dollari per affrontare la crisi alimentare. Ciò include un programma da 100 milioni di dollari chiamato AGRI-Ucraina, ha affermato la signora Coleman, che ha aiutato circa 13.000 agricoltori in Ucraina – il 27% del totale – ad ottenere l’accesso a finanziamenti, tecnologia, trasporti, sementi, fertilizzanti, sacchi e unità di stoccaggio mobili.

Lo sforzo potrebbe aiutare a ricostruire il paese, alleviando al tempo stesso la crisi alimentare globale: un quinto dell’economia ucraina è impiegato nel settore agricolo e un quinto della forza lavoro del paese è legato ad esso.

“È molto importante per l’economia ucraina, per la sopravvivenza economica dell’Ucraina”, ha affermato.

