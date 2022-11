Le bandiere ucraine sono esposte in tutto il Maine. perché?

WALDOBORO, Maine – Gli scavatori di vongole visitano il negozio di ferramenta di Elaine e Ralph Johnston nella cittadina balneare di Waldoboro per prendere ostriche e guadare. Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina, sono anche riusciti a mettere le mani su un oggetto ancora più esotico: la bandiera ucraina, che costa $ 15,99.

In tutto il Maine, la bandiera gialla e blu – il giallo che simboleggia i generosi campi di grano dell’Ucraina, e il blu, il cielo sopra – sventola dall’asta della bandiera. Adorna i carri allegorici, le porte dei fienili, le case di scandole cosparse di sale marino e le capanne incastonate nelle pinete.

A differenza di città come New York e Chicago, dove i simboli dell’orgoglio ucraino riflettono in parte la grande comunità della diaspora, ci sono poche persone di origine ucraina nel Maine. Ma l’ampia presenza della bandiera nello stato mostra un altro tipo di solidarietà. Ai Mainer piace dire che il loro spirito è solido come una roccia, nato da inverni rigidi e da un’economia altrettanto dura.

“Le persone lì stanno facendo un buon lavoro combattendo per la loro terra e la loro sopravvivenza, e noi nel Maine lo adoriamo”, ha detto la signora Johnston. “Vendiamo bandiere a persone che provano ciò che sentiamo noi”.