Le città più inquinate del mondo si trovano in Asia e 83 di queste si trovano in un solo paese

Tutte le 100 città con il peggiore inquinamento atmosferico al mondo lo scorso anno, tranne una, si trovavano in Asia. Secondo un nuovo rapportoLa crisi climatica gioca un ruolo fondamentale in questo La qualità dell'aria è pessima Che mette a rischio la salute di miliardi di persone in tutto il mondo.

La stragrande maggioranza di queste città – 83 – erano in India e le superava tutte Linee guida dell’OMS sulla qualità dell’aria Più di 10 volte, secondo Rapporto di IQAirche monitora la qualità dell’aria in tutto il mondo.

Lo studio ha esaminato specificamente il particolato fine, o PM2,5, che sono gli inquinanti più piccoli ma anche i più pericolosi. La qualità dell’aria registrata a livello globale analizzata solo il 9% di oltre 7.800 città soddisfa gli standard dell’OMS, che stabiliscono che i livelli medi annuali di particelle PM2,5 non dovrebbero superare i 5 microgrammi per metro cubo.

“Vediamo che l’inquinamento atmosferico ha un impatto in ogni parte della nostra vita”, ha affermato Frank Hames, CEO di IQAir Global. “In genere, in alcuni dei paesi più inquinati, questo ridurrebbe dai tre ai sei anni di vita delle persone. Prima di ciò, porterebbe a molti anni di sofferenza che potrebbero essere completamente evitati se la qualità dell'aria fosse migliore.”

Quando inalato, il PM2.5 viaggia in profondità nel tessuto polmonare dove può entrare nel flusso sanguigno. Proviene da fonti come la combustione di combustibili fossili, tempeste di polvere e incendi boschivi ed è stato collegato ad esso asma, malattie cardiache e polmonari, Cancro e altri malattie dell’apparato respiratorio, Così come il deterioramento cognitivo nei bambini.

Begusarai, una città di mezzo milione di abitanti nello stato del Bihar, nel nord dell’India, è stata la città più inquinata al mondo lo scorso anno con una concentrazione media annua di particelle PM2,5 pari a 118,9, 23 volte superiore alle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. È seguita nella classifica IQAir dalle città indiane di Guwahati, Assam; Delhi; E Mulanpur nel Punjab.

Secondo il rapporto, in tutta l’India, 1,3 miliardi di persone, ovvero il 96% della popolazione, vivono con una qualità dell’aria sette volte superiore a quella delle linee guida dell’OMS.

Le regioni con i risultati peggiori a livello globale sono state l’Asia centrale e meridionale, che lo scorso anno ospitavano i quattro paesi più inquinati: Bangladesh, Pakistan, India e Tagikistan.

L’Asia meridionale è particolarmente preoccupante, poiché 29 delle 30 città più inquinate si trovano in India, Pakistan o Bangladesh. Il rapporto ha classificato i principali centri abitati di Lahore al quinto posto, Nuova Delhi al sesto e Dacca al ventiquattresimo posto.

Hames ha affermato che un miglioramento significativo dei livelli di inquinamento nell’area è improbabile senza “cambiamenti significativi in ​​termini di infrastrutture energetiche e pratiche agricole”.

“Ciò che è preoccupante in molte parti del mondo è che le cose che causano l'inquinamento dell'aria esterna a volte sono anche le stesse che causano l'inquinamento dell'aria interna”, ha aggiunto. “Quindi cucinare con combustibili sporchi creerà esposizioni interne che potrebbero essere multiple di ciò che vedi all’esterno”.

IQAir ha rilevato che il 92,5% delle 7.812 località in 134 paesi, regioni e territori in cui ha analizzato la qualità media dell’aria lo scorso anno superava le linee guida dell’OMS PM2.5.

Solo 10 paesi e territori hanno lo status di “sano”. Qualità dell'aria: Finlandia, Estonia, Porto Rico, Australia, Nuova Zelanda, Bermuda, Grenada, Islanda, Mauritius e Polinesia francese.

Milioni di persone muoiono ogni anno a causa di problemi di salute legati all’inquinamento atmosferico. Secondo un recente rapporto, l’inquinamento atmosferico causato dai combustibili fossili uccide 5,1 milioni di persone ogni anno in tutto il mondo Stare Pubblicato su BMJ a novembre. Mentre, Chi lo dice? 6,7 milioni di persone muoiono ogni anno a causa degli effetti combinati dell’inquinamento atmosferico ambientale e domestico.

Il rapporto IQAir afferma che la crisi climatica causata dall’uomo, guidata dalla combustione di combustibili fossili, svolge un ruolo “fondamentale” nell’influenzare i livelli di inquinamento atmosferico.

La crisi climatica sta cambiando i modelli meteorologici, portando a cambiamenti nel vento e nelle precipitazioni, che influiscono sulla diffusione degli inquinanti. Ha aggiunto che il cambiamento climatico non farà altro che peggiorare l’inquinamento poiché il caldo estremo diventerà più intenso e frequente.

La crisi climatica sta anche portando a incendi più gravi in ​​molte regioni e a stagioni dei pollini più lunghe e intense, che entrambi esacerbano i problemi sanitari legati all’inquinamento atmosferico.

“Abbiamo una forte sovrapposizione tra ciò che sta causando la nostra crisi climatica e ciò che sta causando l’inquinamento atmosferico”, ha detto Hames. “Tutto ciò che possiamo fare per ridurre l’inquinamento atmosferico avrà anche un enorme impatto a lungo termine per migliorare le nostre emissioni di gas serra, e viceversa”.

Il Nord America è stato duramente colpito dagli incendi scoppiati in Canada da maggio a ottobre dello scorso anno. Il rapporto ha rilevato che a maggio l’inquinamento atmosferico medio mensile in Alberta era nove volte maggiore rispetto allo stesso mese del 2022.

Per la prima volta, il Canada ha superato gli Stati Uniti nella classifica regionale dell’inquinamento.

Gli incendi hanno colpito anche città americane come Minneapolis e Detroit, dove l’inquinamento medio annuo è aumentato dal 30% al 50% rispetto all’anno precedente. La principale città americana più inquinata nel 2023 è stata Columbus, Ohio, per il secondo anno consecutivo. Ma il rapporto afferma che le principali città come Portland, Seattle e Los Angeles hanno registrato diminuzioni significative dei livelli medi annuali di inquinamento.

Ma in Asia, i livelli di inquinamento sono aumentati in gran parte della regione.

Il rapporto ha rilevato che la Cina ha invertito la tendenza quinquennale di diminuzione dei livelli di inquinamento. Le città cinesi erano dominanti Classifiche globali Ha una delle peggiori qualità dell’aria al mondo, ma una serie di politiche sull’aria pulita negli ultimi dieci anni hanno cambiato la situazione.

UN Studia l'anno scorso La campagna ha rilevato che la durata media della vita di un cittadino cinese è ora di 2,2 anni più lunga. Ma lo spesso smog è tornato a Pechino lo scorso anno, con i cittadini che hanno riscontrato un aumento del 14% nella concentrazione media annuale di PM2,5, secondo un rapporto IQAir. Hotan, la città più inquinata della Cina, era al 14° posto nella classifica IQAir.

Il rapporto ha rilevato che nel sud-est asiatico, solo le Filippine hanno registrato un calo dei livelli di inquinamento annuale rispetto all’anno precedente.

Indonesia È stato il Paese più inquinato della regione, con un aumento del 20% rispetto al 2022. Secondo il rapporto, Indonesia, Vietnam e Tailandia hanno tutte città che hanno superato le linee guida PM2.5 dell’OMS di oltre 10 volte.

Il mese scorso, secondo Reuters, le autorità tailandesi hanno ordinato ai dipendenti pubblici di lavorare da casa a causa degli insalubri livelli di inquinamento nella capitale, Bangkok, e nelle aree circostanti. Chiang Mai, una popolare meta turistica, venerdì è diventata la città più inquinata del mondo, poiché lo smog tossico causato dagli incendi agricoli stagionali ha ricoperto la città settentrionale.

Disuguaglianza…e un punto positivo



Il rapporto evidenzia anche una preoccupante disuguaglianza: la mancanza di stazioni di monitoraggio nei paesi dell’Africa, del Sud America e del Medio Oriente, che porta a una scarsità di dati sulla qualità dell’aria in quelle regioni.

Sebbene l’Africa abbia assistito a un miglioramento nel numero di paesi inclusi nel rapporto di quest’anno Rispetto agli anni precedenti Il continente resta di gran lunga il meno rappresentato. Secondo IQAir, solo 24 paesi africani su 54 dispongono di dati sufficienti dalle proprie stazioni di monitoraggio.

Sette paesi africani sono stati tra le nuove località incluse nella classifica 2023, tra cui il Burkina Faso, il quinto paese più inquinato del mondo, e il Ruanda, al 15° posto.

Diversi paesi che si trovavano ai primi posti nell’elenco dei più inquinati dello scorso anno non sono stati inclusi per il 2023 a causa della mancanza di dati disponibili. Questi paesi includono il Ciad, che è stato il paese più inquinato nel 2022.

“C'è ancora molto inquinamento atmosferico nascosto sul pianeta”, ha detto Hames.

Un punto positivo è la crescente pressione e impegno civico da parte di comunità, ONG, imprese e scienziati per monitorare la qualità dell’aria.

“In definitiva, questo è fantastico perché dimostra ai governi che le persone si preoccupano davvero”, ha detto Hames.