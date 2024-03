Il prossimo telefono di punta di Motorola arriverà il 3 aprile con una funzionalità AI simile al Pixel 8

Motorola si prepara ad annunciare il suo prossimo telefono di punta, Motorola Edge 50 Pro, il 3 aprile. La società ha confermato che porterà prima il telefono in India. Non sappiamo ancora quali siano i piani di Motorola per il lancio globale del dispositivo.

Negli Stati Uniti, il Motorola Edge 50 Pro dovrebbe arrivare come Motorola Edge Plus (2024), il successore dell'impressionante Motorola Edge Plus (2023). Mentre in Cina, il telefono dovrebbe portare il soprannome di Motorola X50 Ultra.