I lavoratori della Volkswagen a Chattanooga cercano voti per aderire al sindacato

La UAW è in una posizione forte per ottenere la maggioranza questa volta, ha affermato Arthur Wheaton, direttore degli studi sul lavoro presso la School of Industrial and Labour Relations della Cornell University.

“Ora hanno molto più sostegno da parte dei legislatori, del pubblico e del presidente”, ha aggiunto. “Possono dire: ‘Possiamo aiutarti a ottenere salari e benefici migliori, e abbiamo dimostrato di poterlo fare con le Tre Grandi’.

Negli ultimi 40 anni, Toyota, Honda, Hyundai e altre case automobilistiche di proprietà straniera hanno costruito più di due dozzine di stabilimenti automobilistici in tutto il Sud e nel basso Midwest, colpiti dalle leggi sul diritto al lavoro che rendono difficile per i sindacati organizzare i lavoratori. .

Spesso sceglievano anche di costruire fabbriche nelle aree rurali dove i salari erano molto più bassi rispetto a quelli del Michigan e di altri stati del nord.

Oltre agli sforzi della Volkswagen, sono in corso campagne sindacali in uno stabilimento Mercedes-Benz e in uno stabilimento Hyundai, entrambi in Alabama. Il sindacato afferma che più della metà dei lavoratori della Mercedes e più del 30% dei lavoratori della Hyundai hanno firmato carte a sostegno dell'adesione alla UAW.