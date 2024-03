Fannie Willis: Trump e i coimputati riprendono gli sforzi per squalificare il procuratore distrettuale della contea di Fulton

CNN

—



Ex presidente Donald Trump E sette dei suoi coimputati nel caso di manomissione delle elezioni della Georgia 2020 cercano di appellarsi immediatamente alla sentenza della scorsa settimana che consente Il procuratore distrettuale della contea di Fulton, Fannie Willis In caso di frode diffusa occorre proseguire.

Per impugnare la questione immediatamente – prima del processo – gli imputati devono ottenere il permesso dal giudice della Corte superiore della contea di Fulton, Scott McAfee. Se accoglierà la richiesta, la Corte d'Appello della Georgia deciderà se accogliere la questione.

“Se al procuratore distrettuale Willis e al suo ufficio sia consentito continuare a rappresentare lo Stato della Georgia nel perseguire gli imputati in questa azione è fondamentale per questo caso e per garantire che le corti d'appello abbiano l'opportunità di valutare queste questioni prima del processo”, ha affermato Trump. L'avvocato incaricato del caso, Steve Sato, ha dichiarato lunedì in tribunale in una dichiarazione.

La sentenza di venerdì di McAfee ha rilevato che “le azioni di Willis hanno creato un'apparenza di scorrettezza e un 'cattivo odore' persistente nel caso”, ma ha rifiutato di archiviare il caso o di squalificarlo.

McAfee ha stabilito che Willis potrebbe continuare a citare in giudizio Trump e i suoi coimputati È stato costretto a dimettersi Il suo miglior avvocato nel caso è Nathan Wade. McAfee decise che se Willis fosse rimasto, Wade avrebbe dovuto dimettersi per eliminare la “nuvola di scorrettezza” creata dalla loro relazione romantica.

Wade, che ha testimoniato che la sua relazione romantica con Willis era finita, si è dimessa dopo il verdetto di venerdì.

Willis e Wade avevano una relazione Ha attirato l'attenzione a gennaio 2021 quando il co-imputato Mike Roman ha presentato una mozione per squalificare Willis per accuse di una relazione “improparia” con Wade, che aveva assunto. Trump e i suoi coimputati volevano che il giudice squalificasse o escludesse il gruppo di Willis dal caso. Commissioni – A causa di un potenziale conflitto di interessi.

Se il caso verrà portato fuori dall'ufficio di Willis, sarà trasferito al Consiglio dei procuratori della Georgia, una mossa che potrebbe far deragliare un complesso caso di frode a seconda di chi è responsabile.

Trump e 14 dei suoi soci si sono dichiarati non colpevoli di tutte le accuse sollevate nel caso. Sono già presenti quattro imputatiAccordi di patteggiamento accettaticaso in cambio della loro testimonianza.

Correzione: questa storia è stata aggiornata per riflettere quale tribunale potrebbe prendere in considerazione l'appello di Trump. È stato aggiornato con contesto aggiuntivo.

Jack Forrest della CNN ha contribuito a questo rapporto.