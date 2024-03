SpaceX lancia il razzo Falcon 9 sul volo Starlink al tramonto dalla base spaziale di Vandenberg – Spaceflight Now

SpaceX sta dando il via a un'altra settimana intensa dopo il terzo volo di prova del razzo Starship giovedì e le tre missioni Falcon 9. Lunedì la compagnia ha lanciato 22 satelliti Starlink dalla sua base presso la base spaziale di Vandenberg.

Un razzo Falcon 9 della missione Starlink 7-16 è decollato dallo Space Launch Complex 4 East (SLC-4E) alle 19:28 PT (22:28 ET, 0228 UTC).

Il booster del primo stadio Falcon 9 viene utilizzato su questo volo, numero di coda B1075 nella flotta SpaceX, che è stato il decimo lancio. In precedenza aveva lanciato due missioni per l'Agenzia per lo sviluppo spaziale degli Stati Uniti, oltre ad altre sette missioni Starlink.

Poco più di otto minuti dopo il decollo, il B1075 è atterrato su un drone SpaceX con la scritta “Certo che ti amo ancora”. Questo è stato l'86esimo atterraggio su OCISLY e il 285esimo atterraggio per un veicolo SpaceX fino ad oggi.

Mentre questa missione è in corso, SpaceX e la NASA si stanno preparando anche a lanciare Cargo Dragon dallo Space Launch Complex 40 (SLC-40) presso la stazione spaziale della Cape Canaveral in Florida. Questo sarà il 30esimo volo nell'ambito del contratto CRS (Commercial Resupply Services) di SpaceX con la NASA per trasportare merci e scienza all'avamposto orbitale.

Questa missione ha anche la particolarità di essere la prima volta che una navicella spaziale Dragon di seconda generazione viene lanciata verso la Stazione Spaziale Internazionale da SLC-40. La prima capsula Dragon è stata lanciata a bordo del razzo inaugurale Falcon 9 dal pad nel 2010, ma le operazioni si sono spostate al Pad 39A del Kennedy Space Center dopo che il Dragon di prima generazione è stato ritirato in seguito alla missione CRS-20 nel marzo 2020.