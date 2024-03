Fonte – Blake Snell accetta un accordo biennale da 62 milioni di dollari con i Giants

Il periodo di libera agenzia estesa di Blake Snell è terminato.

Il vincitore del Cy Young Award della National League ha firmato un contratto biennale da 62 milioni di dollari con i San Francisco Giants lunedì, 10 giorni prima che la sua nuova squadra aprisse la stagione regolare contro la sua ex squadra, i San Diego Padres, una fonte confermata a ESPN. Jeff Passan. L'accordo include la cancellazione dell'abbonamento dopo la prima stagione.

L'accordo di Snell – come quelli dei clienti di Scott Boras Cody Bellinger e Matt Chapman, entrambi firmati dopo l'inizio dello spring training – gli dà un valore medio annuo più alto per la durata più breve del suo contratto, ma gli consente anche di rientrare gratuitamente agenzia nella speranza di sperimentare un mercato più aggressivo nella prossima bassa stagione.

Blake Snell dai numeri • La scorsa stagione ha guidato tutti i lanciatori qualificati in ERA (2.25), avversario BA (.181) e avversario OPS (.579). Si è anche classificato primo o secondo in termini di velocità di soffio con la sua palla curva, cambio e cursore

• Uno dei quattro mancini dall'inizio dell'era dell'integrazione nel 1947 ad aver registrato più stagioni con un avversario sotto .200 e almeno 150 inning (Randy Johnson, Sid Fernandez, Clayton Kershaw)

• Uno dei 7 lanciatori ad aver mai vinto Cy Youngs in entrambi i campionati (Gaylord Perry, Pedro Martinez, Randy Johnson, Roger Clemens, Roy Halladay e Max Scherzer)

• Il quinto vincitore di Cy Young dal 2000 a iniziare in una nuova squadra dopo aver vinto il premio la stagione precedente (Justin Verlander, Robbie Ray, Trevor Bauer, R.A. Dickey)

• Secondo vincitore del Cy Young a unirsi a un rivale di division la stagione successiva (Roger Clemens si unì agli Yankees dopo aver vinto il Cy con i Blue Jays nel 1998)

• Unico lanciatore nella storia della MLB a vincere più Cy Young Awards lanciando meno di 200 inning in entrambe le stagioni

Snell completa quella che è stata una stagione impegnativa per i Giants, che hanno raggiunto i playoff solo una volta negli ultimi sette anni e hanno cercato di ottenere più potere da star per una squadra ora guidata dal tre volte GM Bob Melvin.

I Giants hanno aggiunto un nuovo difensore centrale e primo battitore, il coreano Jung-ho Lee, che ha firmato un contratto di sei anni da 113 milioni di dollari a dicembre, e un nuovo battitore di classe media, Jorge Soler, che ha ricevuto un contratto triennale da 42 milioni di dollari. affare a febbraio… Hanno anche scambiato per l'ex vincitore del Cy Young Award Robbie Ray, che non tornerà fino alla seconda metà mentre si riprende dall'intervento di Tommy John, e hanno ingaggiato Jordan Hicks, che diventerà un titolare a tempo pieno.

Ma la loro mossa più grande è arrivata tardi, quando hanno ottenuto Chapman il 1° marzo con un contratto triennale da 54 milioni di dollari che includeva due opt-out, 18 giorni prima dell'accordo con Snell.

Snell, 31 anni, ha trascorso gli ultimi tre anni con i Padres, e ora tornerà in una divisione che ha visto i Los Angeles Dodgers spendere più di 1,2 miliardi di dollari in questa offseason, capitanati da Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto e Tyler Glasnow.

Venerdì Snell ha lanciato una partita simulata di quattro inning dalla sua città natale, Seattle. Gli Houston Astros, i Los Angeles Angels e i New York Yankees erano tra le squadre più strettamente legate a Snell, ma alla fine l'offerta short-handed dei Giants ebbe la meglio.

Snell è uno dei sette lanciatori ad aver vinto il Cy Young Award sia nell'American League che nella National League, portando a casa il trofeo nel 2023 dopo essere andato 14-9 con una ERA di 2,25 migliore della MLB per San Diego. Ha ricevuto 28 voti su 30 al primo posto.

Nel 2018, Snell ha ricevuto 17 dei 30 voti al primo posto dopo aver pubblicato un'ERA di 1,89 in 31 partenze per i Tampa Bay Rays che hanno battuto Justin Verlander.

Snell è noto da tempo per avere alcune delle cose più cattive di qualsiasi giocatore mancino nel gioco, con una malvagia combinazione di palla veloce rompi-palla. Quando i Rays lo hanno reso disponibile per lo scambio dopo le World Series 2020, San Diego ha colto al volo l'opportunità, scambiando quattro giocatori con il mancino. Ha concesso il minor numero di valide per nove inning (5,8) tra tutti i lanciatori che si sono qualificati per il titolo ERA la scorsa stagione, cedendo solo 115 valide in 180 inning.

Tuttavia, alcune squadre erano preoccupate di fare grandi offerte su di lui in free agency a causa dei suoi passati problemi di leadership e incoerenza. L'anno dopo aver vinto il suo primo Cy Young Award, l'ERA di Snell salì a 4,29. La scorsa stagione, Snell ha guidato i principali campionati con 99.

L'accordo di Snell con i Giants è stato riportato per la prima volta dal New York Post.

Buster Olney di ESPN ha contribuito a questo rapporto.