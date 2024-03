NVIDIA offre una demo del protocollo segreto basato su Inworld AI

Durante il keynote di oggi del GTC 2024, il CEO di NVIDIA Jensen Huang ha mostrato una nuova demo AI NPC chiamata Covert Protocol. A differenza della demo Kairos mostrata al CES 2024, che era basata sulla tecnologia Convai, questa demo è alimentata da Inworld AI, l'altra principale piattaforma NPC AI orientata allo sviluppo di giochi. Come ricorderete, l'intelligenza artificiale di Inworld è stata aggiunta per la prima volta dal modello “Bloc” in giochi come Mount & Blade II: Bannerlord, The Elder Scrolls V: Skyrim e Grand Theft Auto V, anche se Rockstar lo ha subito anticipato con sgomento dei suoi creatore.Contenuto. .

A novembre, Microsoft ha annunciato una partnership con Inworld AI per sviluppare un toolkit multipiattaforma con un copilota di progettazione AI e un motore di runtime dei personaggi. Ora, la tecnologia di Inworld è stata integrata con NVIDIA ACE Gaming, la piattaforma Avatar Cloud Engine presentata lo scorso anno al Computex.

NVIDIA ACE mira a fornire una “conduttura umana digitale” completa. Tutto inizia con Riva, che consente il riconoscimento vocale automatico (ASR) e la sintesi vocale (TTS) utilizzando il Nemotron Large Language Model (LLM) personalizzabile. Qui, gli sviluppatori possono creare retroscena e personaggi specifici che si adattano al mondo di gioco dello sviluppatore. Possono anche adattare meglio le interazioni dei giocatori al contesto della scena attraverso regole programmabili per gli NPC che utilizzano NeMo Guardrails. Infine, Audio2Face crea automaticamente animazioni facciali espressive per i personaggi del gioco solo da una sorgente audio.

Alla fine di Inworld, gli sviluppatori possono regolare vari parametri per ciascun NPC: personalità, conoscenza, percezione, obiettivi, scene, sicurezza, memoria a lungo termine e relazioni. Kellan Gibbs, CEO di Inworld AI, ha anche affermato:

La combinazione dei microservizi NVIDIA ACE e Inworld Engine consente agli sviluppatori di creare personaggi digitali in grado di guidare narrazioni dinamiche, aprendo nuove possibilità su come i giocatori possono decodificare, ragionare e giocare.

È interessante notare che i “Digital Human Platform Partners” di NVIDIA intendono portare ACE sul mercato, sia per gli sviluppatori di giochi che per le aziende per scopi di servizio clienti. Ecco l'elenco attuale condiviso per GTC 2024: