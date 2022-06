I saldi estivi di Steam sono ora disponibili e dureranno fino all’inizio di luglio

Un altro anno, enormi saldi estivi su Steam. Soprannominato “Steam 3000”, La vendita di quest’anno è ora valida e termina il 7 luglio alle 13:00 ET.

I prezzi di vendita variano da alto a basso, dando ai giocatori l’opportunità di scegliere classici come Titanfall 2 Per niente, o titoli più recenti come la versione PC di Dio della guerra Con un bel pezzo rasato in alto.

Ma la magia sta nel mezzo. Film Cyberpunk 2077 È scontato del 50% e arriva a soli $ 29,99. L’ascesa del cacciatore di mostri‘S Versione PCrilasciato all’inizio di quest’anno e Ha un’espansione in arrivo tra pochi giorni49% di sconto.

Ci sono un sacco di ottime offerte per i saldi di Steam e scorrere le loro numerose offerte durante il pomeriggio è un buon modo per spendere accidentalmente il tuo budget. Ma quello che vuoi davvero cercare sono i giochi di 1 o 2 anni che ottengono uno sconto del 30-60% la prima volta. Ecco come puoi aggiungere Hitman 3E il vampiro 8E il Sekiro: Le ombre muoiono due volte nella tua libreria di Steam per meno di $ 90.

I saldi estivi di Steam sono sempre un grosso problema per una varietà di giocatori. Per chi ha un budget limitato, i saldi estivi di Steam sono un punto di raccolta per gli acquisti di un anno. E per i giocatori più stravaganti, è tempo di puntare bassi in qualche gioco sconosciuto.

Ma i saldi di Steam di quest’anno hanno un aspetto un po’ non detto. Sono i primi saldi estivi da allora Introduzione di Steam Deck all’inizio di quest’anno. Come dispositivo, Steam Deck dà accesso a giochi per PC e dispositivi mobili, due cose che la maggior parte dei giocatori di solito non associa ai giochi desktop. Per i giocatori che hanno un nuovo Steam Deck o che stanno cercando di ottenerne uno presto, questa vendita rappresenta la prima opportunità per fare scorta di giochi che altrimenti non li passerebbero o finirebbero alla fine. Nintendo Switch.