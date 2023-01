Il Regno Unito afferma che mira a fornire carri armati ucraini di fabbricazione occidentale: aggiornamenti diretti

Seduto in una stazione della metropolitana a Kiev durante un allarme aereo sabato. credito… Brendan Hoffman per il New York Times

Sabato la Russia ha lanciato due ondate di scioperi in città lontane dal fronte ucraino, allontanando i residenti da due settimane di relativa calma durante un periodo festivo.

Le prime esplosioni si sono udite in mattinata nella capitale Kiev. In un raro incidente, alcune di queste esplosioni sono avvenute pochi minuti prima che le sirene dei raid aerei suonassero in città, allarmando le persone che sono abituate a ricevere preavvisi di missili o droni individuati dalle forze ucraine.

Ore dopo, è stato lanciato un allarme aereo in tutto il paese. I funzionari di tutto il paese hanno esortato le persone a cercare riparo poiché sono state segnalate esplosioni in diversi luoghi.

Un condominio a più piani nella città ucraina centrale di Dnipro è stato colpito e le persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie, secondo Kyrylo Tymoshenko, vice capo dell’ufficio del presidente ucraino. Le immagini della scena hanno mostrato una grande distruzione nel condominio e il signor Tymoshenko ha detto che 10 persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite.

I siti di infrastrutture critiche sono stati colpiti anche nella regione nord-orientale di Kharkiv e nella regione occidentale di Lviv, secondo funzionari locali.

Mentre nel pomeriggio si sono sentite esplosioni a Kiev, il sindaco Vitali Klitschko ha affermato che le esplosioni provenivano dai sistemi di difesa aerea.

Il portavoce dell’aeronautica ucraina, il colonnello Yuriy Ihnat, ha affermato che l’attacco mattutino a Kiev includeva probabilmente missili balistici lanciati da nord, motivo per cui gli avvertimenti di attacchi aerei sono arrivati ​​così tardi. Anche Kharkiv, nel nord-est del paese, che è la seconda città più grande dell’Ucraina, è stata bombardata. I funzionari hanno affermato che gli attacchi sembravano avere come obiettivo l’infrastruttura.

Non ci sono state segnalazioni immediate di feriti.

Le forze russe hanno preso di mira sporadicamente Kiev e altre aree dell’Ucraina lontane dal fronte dall’inizio di ottobre con attacchi missilistici e droni su larga scala, principalmente contro le infrastrutture elettriche e altri servizi chiave. Gli attacchi hanno paralizzato la rete elettrica dell’Ucraina e lasciato il paese alle prese con continui blackout per far fronte alle carenze di energia.

Gli scioperi di sabato hanno rotto una relativa calma mattutina mentre l’Ucraina celebrava il capodanno ortodosso, o Malanka, una festa tradizionale allineata con il vecchio calendario giuliano piuttosto che con quello gregoriano più recente.

Quando intorno alle 11:30 è stato lanciato il primo allarme antiaereo a Kiev, i residenti sono tornati lentamente in strada, a filo con le numerose stazioni della metropolitana in cui si erano rifugiati per andare avanti con la loro giornata.

Oksana Kolonyets e Anna Choplikhina, che erano in visita a Kiev, si sono allarmate nel sentire le esplosioni prima che suonassero le sirene nel momento in cui suonava la sirena.

“Si sa sempre che dopo un allarme aereo ci saranno dei problemi”, ha detto la signora Chublikhina, 45 anni.

La signora Kolonietz, 50 anni, ha affermato che la tempistica degli scioperi – durante il periodo di celebrazione del capodanno ortodosso – si è aggiunta alle preoccupazioni che sono persistite per molti nella capitale nelle ultime settimane.

“Penso che sia uno degli elementi di intimidazione: sopprimere quell’atmosfera celebrativa”, ha detto.

Oleksandra Mikulyshin E Andrew E. Kramer Contribuire alla redazione dei report.