Quello che sappiamo sull’ufficio privato di Joe Biden

Cnn

—



Era un ufficio degno di un ex vicepresidente che lavorava a Washington: pavimenti in legno scuro, sedie eleganti e una spaziosa scrivania sullo sfondo imponente del Campidoglio.

Questa settimana, quello che è successo all’interno di quell’ufficio – un think tank che ha trascorso otto anni nell’amministrazione Obama dopo il presidente Joe Biden – è stato oggetto di un attento esame da parte degli archivi nazionali e del dipartimento di giustizia dopo le rivelazioni che classificavano i materiali del suo tempo. Il vicepresidente è stato trovato lì.

I documenti sono stati scoperti dagli avvocati personali del presidente a novembre, secondo l’avvocato della Casa Bianca di Biden. Si stavano preparando a lasciare lo spazio meno di cinque anni dopo che Biden aveva tagliato il nastro per aprirlo.

Le immagini e una planimetria dello spazio, documenti pubblici ottenuti dalla CNN, mostrano dove Biden ha trascorso del tempo dopo la sua vicepresidenza cercando di costruire un think tank di politica estera.

Quando i visitatori del Ben Biden Center entrano nell’edificio al 101 Constitution Avenue NW, devono prima effettuare il check-in con il personale della reception nella hall, secondo fonti a conoscenza del processo. I visitatori prenderanno un ascensore fino al piano dove si trovano gli uffici centrali di Ben Biden.

Non sarebbe insolito che Biden si sentisse dire durante la visita che non ha trascorso molto tempo lì, ha detto alla CNN una fonte che ha familiarità con l’ufficio e la sua organizzazione.

A una porta di distanza dagli ascensori, gli ospiti si dirigeranno verso l’area della reception e a breve distanza da una grande sala conferenze adiacente all’ufficio di Biden.

Nella sala conferenze, Biden è stato filmato Parlerà In un incontro con l’ex presidente messicano Felipe Calderon, e in un altro incontro Fotografia, parlando con studenti ed ex studenti UPenn. L’attuale Segretario di Stato Anthony Blinken è stato licenziato ridendo con l’ambasciata giapponese.

Anche l’ex primo ministro danese, il capo della Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Kiev e diversi politici israeliani hanno fermato il think tank.

Biden ha ospitato una festa presso gli uffici del Ben Biden Center nel 2018 che includeva ex dipendenti, ha detto una fonte vicina all’evento.

La sala conferenze aveva una porta che conduceva direttamente all’ufficio privato di Biden, che presentava alte vetrine in legno, divanetti blu e una targa sulla scrivania di Biden. Lettura“Mr. Biden – The Chairman” – un apparente cenno al suo tempo al Senato, dove ha presieduto le commissioni per gli affari esteri e la magistratura.Da qualche parte nel Ben Biden Center, ha notato una fonte a conoscenza del layout, c’era una cuccia per cani.

Nascosto a sinistra della scrivania di Biden, mostra la planimetria, c’era un piccolo armadio. Alla sua destra, la sala conferenze e l’ufficio racchiudono un piccolo armadio e un ampio ripostiglio.

Dall’altra parte di un corridoio c’è un gruppo di suite per ufficio chiuse che circondano un’area di raccolta pubblica centrale; Una fonte a conoscenza del layout ha stimato che potrebbero esserci 10-15 uffici in totale. Una fonte con conoscenza diretta ha detto che gli uffici chiusi sono per il personale senior e l’ufficio ha una sala da pranzo.

Cathy Chung, all’epoca assistente esecutiva di Biden, e un’altra persona sedevano in un ufficio esecutivo per due persone direttamente fuori dall’ufficio di Biden, secondo la prima fonte a conoscenza del layout. Chung, che ora lavora al Pentagono, Intervistato Secondo il funzionario della sicurezza, un’indagine sui documenti riservati trovati negli uffici privati ​​di Biden. Non ha risposto ai tentativi della CNN di contattarla.

Chung era uno dei numerosi membri del Ben Biden Center che in seguito si unirono all’amministrazione Biden, inclusi funzionari della Casa Bianca, del Pentagono e di altre missioni diplomatiche.

Gli avvocati di Biden e il Dipartimento di Giustizia non hanno rivelato dove sono stati trovati i documenti all’interno dell’ufficio, tranne che erano in un armadietto chiuso a chiave. Le planimetrie mostrano scaffali e spazi di archiviazione sparsi in tutto il Biden Penn Center.

L’ufficio non è mai stato una sede dei servizi segreti statunitensi, poiché Biden ha formalmente perso la sua protezione federale a metà del 2017 dopo aver completato il suo mandato come vicepresidente. Protezione dei servizi segreti di Biden Rilanciato a marzo 2020Quando è diventato il candidato democratico, gli agenti dei servizi segreti non avevano alcun rapporto con il Ben Biden Center.

L’edificio si trova a pochi passi dal Campidoglio degli Stati Uniti ea pochi passi dal tribunale federale che serve Washington, DC. È nella stessa aula di tribunale in cui si sta attualmente convocando il gran giurì del consigliere speciale Jack Smith per indagare sui problemi dell’ex presidente Donald Trump con i documenti riservati. Se sceglie di utilizzare una delle nuove indagini del consiglio speciale, potrebbe essere la casa del gran giurì di Robert Harin. Harr è stato nominato giovedì avvocato speciale per indagare sulla gestione di documenti riservati da parte di Biden. La Casa Bianca ha dichiarato all’inizio di questa settimana che documenti riservati sono stati trovati a casa di Biden a Wilmington, nel Delaware.

L’edificio ospita anche persone giuridiche, lobbisti e gruppi commerciali come la National Mining Association. C’è anche la Charlie Palmer Steakhouse, frequentata dagli abitanti di Washington.