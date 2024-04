Brian Kohberger, accusato di omicidi in Idaho, dice che i dati del cellulare mostrano che non era vicino a casa

Brian Kohberger, lo studente laureato accusato di aver ucciso quattro studenti dell'Università dell'Idaho nel novembre 2022, ha intenzione di testimoniare che il suo cellulare non era neanche lontanamente vicino alla scena la notte degli omicidi, secondo una nuova dichiarazione del tribunale del suo avvocato. .

Kohberger aveva già indicato il suo alibi negli atti giudiziari: stava guidando al momento degli omicidi, alle 4 del mattino. Mercoledì, in una dichiarazione, l'avvocato di Kohberger, Anne Taylor, dice che cercherà di dimostrarlo con la testimonianza di un esperto di ripetitori che direbbe che il cellulare di Kohberger è stato smarrito per collegarlo agli omicidi.

Kohberger, 29 anni, è accusato di aver accoltellato i ventenni Ethan Chapin e Chana Kernodle e le ventunenni Madison Mohan e Kaylee Goncalves in una casa fuori dal campus nelle prime ore del mattino del 13 novembre 2022. Gli agenti hanno controllato. Quasi sette settimane per l'assassino, attirò l'attenzione nazionale e mise in difficoltà le vicine città universitarie di Mosca, Idaho, e Pullman, nello stato di Washington.