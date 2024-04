Il controller da gioco Kishi Ultra di Razer porta il tocco sul tuo telefono, PC o tablet USB-C

L'ultima console di gioco portatile di Razer è stata rilasciata oggi ed è… Quiche ultra , è un programma completo che può passare da un dispositivo all'altro. Il controller ha una porta USB-C integrata che può funzionare con la serie iPhone 15 e con la maggior parte degli smartphone Android (Razer afferma che è compatibile con la serie Galaxy 23, Pixel 6 e versioni successive, Razer Edge e “molti altri dispositivi Android”) dispositivi.” ) e sembra funzionare bene anche per lei Galaxy Z Fold5 E altri dispositivi pieghevoli. Il controller può espandersi per adattarsi a un iPad Mini e qualsiasi tablet Android da 8 pollici e puoi anche collegarlo al tuo computer.

Una caratteristica interessante del Kishi Ultra è l'inclusione del tocco immersivo Sensa HD di Razer, che secondo l'azienda può sopportare… Qualunque L'audio, che si tratti di un gioco, di un film o di musica, lo trasforma in sensazioni tattili. Abbiamo visto gli stessi tocchi nella concept chair da gaming Project Esther di Razer, presentata al CES. Il Kishi Ultra è il primo prodotto Razer disponibile in commercio a disporre della tecnologia tattile Sensa, quindi darà al grande pubblico la possibilità di provarlo. Il Sensa Haptics non supporta iOS, attualmente funziona solo con Android 12 o versioni successive e Windows 11. Il controller è inoltre dotato di una piccola coppia di luci Chroma RGB, appena sotto i joystick.