Gli scienziati dell'UF sperano di fermare la malattia mortale dell'abbronzatura nelle palme della Florida

Sono passati quasi due decenni da quando si è scoperto che la cicalina color melma stava uccidendo più di 20 specie di palme in Florida diffondendo un'infezione batterica terminale chiamata piroptosi.

Ma uno studio fondamentale condotto da scienziati dell’Università della Florida è riuscito a decifrare un segnale di allarme – una sorta di SOS profumato – emesso dagli alberi malati che innesca una risposta protettiva nelle palme vicine. Ora stanno clonando la fragranza malinconica in laboratorio nella speranza che distribuirla tra gli alberi sani li spinga a predisporre una difesa senza che altri debbano contrarre prima la malattia.

Perché una volta che un albero è infetto non esiste alcuna cura. Indurre gli alberi a potenziare il loro sistema immunitario potrebbe far risparmiare ricchezze indicibili agli agricoltori e ai paesaggisti che attualmente possono solo guardare le loro costose palme appassire e morire quando vengono infettate dalla malattia.

“Le palme infette emettono un allarme, che potrebbe essere naturale per avvisare le piante vicine, e potrebbe essere un ultimo disperato tentativo di salvarsi, ma altre piante lo sentono e reagiscono”, ha detto Brian Bahder, un entomologo dell'Università della Florida, e il suo team presso l'Università della Florida. Lo studio è stato condotto dall'Istituto di scienze alimentari e agricole di Fort Lauderdale. “È piuttosto emozionante e vogliamo sfruttarlo a beneficio della pianta.”

Il bronzo mortale è stato identificato per la prima volta nella Florida centrale intorno al 2006. Da allora, secondo l'UF, si è diffuso in più della metà delle 67 contee della Florida. Può essere particolarmente notato nella contea di Palm Beach negli alberi piantati lungo la Florida Turnpike e l'Interstate 95 dove sono visibili chiari segni di rami color rame, ha detto Bahder.

Le costose palme delle Isole Canarie, in Florida, sono il bersaglio preferito del mortale bronzo

Questa malattia, diffusa dall'insetto Haplaxius Crudus, attacca diverse specie di palme ma spesso favorisce l'albero dello stato della Florida, la palma cavolo nativa, conosciuta anche come palma sabal. Un'altra favorita è la palma da dattero reale delle Isole Canarie, che viene spesso utilizzata in paesaggi ricchi poiché viene potata nella parte superiore per assomigliare a un ananas.

Quali sono i sintomi del fatale colore bronzo?

Se un albero viene infettato, i batteri distruggono il sistema vascolare, corrodono la carne sotto la corteccia e si diffondono attraverso i tessuti che l’albero utilizza per spostare l’acqua e le sostanze nutritive. Le foglie diventano bronzo-rossastro partendo dal basso e risalendo verso l'alto fino alla morte della foglia lancia o “cuore” della palma.

“Non tutte le malattie sono mortali per nome, e questa lo è per una buona ragione”, ha affermato John Roberts, un orticoltore commerciale che si occupa di piante ornamentali presso l'IFAS della UF nella contea di Palm Beach. “È sicuramente un problema paesaggistico perché se una palma muore, devono sostituirla, e le belle palme possono essere costose.”

Allo Smarty Plants Nursery di Lake Worth Beach, una palma da dattero delle Isole Canarie da 10 pollici in un vaso da tre galloni costa $ 25, secondo il suo sito web. Una palma alta 6 piedi in un vaso da 25 galloni costa $ 570.

Le prime ricerche sulla mortale malattia abbronzante erano giunte a un vicolo cieco

La ricerca di Bahadur è stata pubblicata lo scorso anno sulla rivista scientifica peer-reviewed Plants dell'MDPI.

Ha detto che inizialmente era interessato a studiare se l’insetto che diffonde la mortale tonalità bronzo fosse attratto dagli odori, chiamati volatili fogliari, che provengono da palme già infette in modo che potessero usare quei composti come esca per insetti.

Questo si è rivelato un vicolo cieco, poiché gli insetti non erano attratti dall'odore. Invece, quello che ha scoperto è che le palme infette rilasciavano una concentrazione molto elevata di due diversi composti e che gli alberi vicini producevano un composto difensivo contenente elementi antimicrobici. Gli alberi distanti dal gruppo infetto non hanno prodotto lo stesso composto difensivo.

La scoperta rappresenta il primo caso documentato di sostanze volatili rilevate in palme infette dal batterio che causa l'abbronzatura mortale.

“Non pensiamo che le piante siano intelligenti, ma comunicano attraverso queste sostanze chimiche”, ha detto Roberts. “Spesso riescono a riconoscere con cosa hanno a che fare le altre piante.”

I composti che potrebbero innescare una risposta di difesa naturale sono poco costosi in laboratorio, ha detto Bahadur. Il liquido può essere iniettato in un albero, eventualmente trattandolo, posto in erogatori per farlo evaporare, oppure spruzzato in zone vulnerabili per stimolare una risposta difensiva.

Bahadar sta cercando finanziamenti da 500.000 a 600.000 dollari per condurre ulteriori test.

“La diagnosi precoce è importante per evitare una montagna di palme bruciate”, ha detto Bahadur. “Se la pianta viene infettata, è una condanna a morte.”

Evoca il tuo Ufficio per l'estensione della contea Se sospetti che il tuo albero sia infetto da bruxismo.

