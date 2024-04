Netflix: i profitti aumentano dopo la campagna di condivisione delle password

Jamie Lumley della società di ricerca Third Bridge ha scritto che la decisione solleva “interrogativi sulle prospettive di crescita per la base di abbonati di Netflix”.

Anche altri giganti della tecnologia, come Meta, la società madre di Facebook, e la piattaforma di social media X, precedentemente nota come Twitter, hanno smesso di riportare il numero mensile di utenti attivi a causa del rallentamento della crescita.

“Un'area in cui Netflix eccelle è il suo catalogo di contenuti originali, che è noto per essere un eccellente strumento di fidelizzazione rispetto a programmi e film riproposti.”

L'azienda si sta muovendo anche in settori come lo sport e i videogiochi, continuando a concedere in licenza materiale da società di media rivali che cercano modi per aumentare i profitti.