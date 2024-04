La squadra NHL che si trasferirà dall'Arizona a Salt Lake City avrà un nome che inizia con Utah

squadra NHL Trasferimento dall'Arizona a Salt Lake City Sarà conosciuto come Utah, almeno inizialmente, finché non verrà deciso un nome a lungo termine.

“Inizieremo con lo Utah nella maglia e scopriremo il logo e tutto il resto, scopriremo di cosa si tratta”, ha detto giovedì il nuovo proprietario Ryan Smith all'Associated Press. “Saremo Utah in ogni caso. Abbiamo la prima parte del nome. Non abbiamo l'ultima parte.

Acquisita da Smith Entertainment Group Il franchise precedentemente noto come Coyotes In un accordo approvato all'unanimità giovedì dal consiglio dei governatori della lega, la lega ha già incaricato l'agenzia pubblicitaria Doubleday & Cartwright di gestire gli sforzi di rebranding. Ex proprietario Alex Merulo porta il nome Coyote E se riesce a creare un'arena, il franchise ha la possibilità di riaccendersi.

La breve scadenza per il trasferimento del club segna la prima stagione di questo tipo con un nome segnaposto Lega di hockey femminile professionistica Anno uno o squadra NFL di Washington prima del 2020 e del '21 Diventano generali.

“Sarà nello Utah, ovviamente”, ha detto Smith. “È davvero importante non dire: 'Ehi, questo deve essere pronto in autunno', soprattutto quando si tratta dello Utah. Penso che entrambi i campionati siano fantastici, ed è bello eseguire il processo e poi abbandonarlo quando diminuisce .”

Mentre lavorava a quel processo, la prima priorità di Smith era trasferire fisicamente i giocatori e lo staff nello Utah e sistemarli nello stato.

“C'è un buon roster e un sacco di giovani talenti, e dobbiamo portare questi ragazzi nel gruppo Smith Entertainment e mostrare loro cosa significa e di cosa si tratta”, ha detto Smith. “Penso che sia una buona opportunità per noi introdurli nello stato dello Utah e riunire la comunità per ottenerli.”

SEG possiede anche 12.000 posti a sedere liberi per l'hockey, compresi potenziali lavori di ristrutturazione del Delta Center che sarà “a tutta velocità” con le infrastrutture, sede degli Utah Jazz della NBA. Si prevede di espandere quel numero a circa 17.500.

“Vogliamo davvero usare la nostra arena e dedicare del tempo a costruire la migliore arena per doppi sport disponibile perché vogliamo mantenere le persone il più vicine o verticali possibile per guardare entrambe le partite”, ha detto Smith. . “È davvero divertente e stimolante, ma ce la faremo.”

Trasformare lo Utah in un mercato per l'hockey è stata una sfida, anche se con 17 piste già installate e un programma di hockey giovanile che ha dato alla franchigia un vantaggio. Smith prevede di costruire più cerchi per rendere più facile il gioco a tutte le età.

L'ex giocatore della NHL Ken Saborin, che ha giocato nelle minors per i Golden Eagles di Salt Lake della International Hockey League dal 1987-91 al 92-93, è entusiasta della città, ma pensa che il successo sarà determinato da come gioca la squadra. .

“Se mettono sul mercato un prodotto di successo, questo sarà sicuramente di aiuto, e (il team di Smith) probabilmente si dedicherà a farlo”, ha detto Sabourin giovedì. “È un buon mercato dell'hockey, è un buon mercato dello sport, non ci sono dubbi. Penso che abbiano i fan. Dipende solo se escono allo scoperto o no. Lo guarderanno sicuramente. La TV non sarà un problema. Non importa quanto siano bravi nel primo anno nell'edificio, questo è un problema, sono sicuro che non ci sarà.

A Smith, che sa pattinare un po' e gioca soprattutto a hockey su pista, non importa. Indica il tutto esaurito delle partite di basket maschile del torneo NCAA al Delta Center come prova che i fan riempiranno l'edificio per guardare l'hockey NHL.

“Una cosa che so dello Utah è che la gente si presenta”, ha detto. “Qui è diverso. Abbiamo avuto 291 partite dal vivo esaurite al Delta Center (per il jazz). Penso che abbiamo registrato il tutto esaurito per ogni concerto che è venuto in città. È proprio quello che facciamo. Ci presentiamo e io ho molta fiducia nel popolo dello Utah.

Quella fede fu immediatamente premiata Smith ha detto La società ha ricevuto 11.000 depositi di abbonamenti entro le prime quattro ore dall'annuncio della vendita.

