Israele colpisce l’Iran, ma la portata appare limitata: aggiornamenti in tempo reale

Una manifestazione a Gerusalemme questo mese chiede il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas. credito… Sergey Ponomarev per il New York Times

Il direttore della Central Intelligence Agency americana ha dichiarato giovedì che i negoziati sul cessate il fuoco e sulla liberazione degli ostaggi israeliani si sono arenati a causa del rifiuto da parte di Hamas dell'ultima proposta avanzata da Israele, Qatar ed Egitto, imputando la mancanza di progressi. nei colloqui direttamente sul gruppo che ha guidato l’attacco del 7 ottobre contro Israele.

All’inizio di questo mese, William Burns, direttore della CIA e capo negoziatore americano, si è recato al Cairo e ha promosso quella che ha definito una “proposta di ampia portata” che i negoziatori egiziani e del Qatar hanno portato ad Hamas. La proposta include un'offerta per consentire ad alcuni abitanti di Gaza di tornare nella parte settentrionale della Striscia, una richiesta fondamentale di Hamas.

Anche se Burns non ha descritto i dettagli di questa proposta, ha detto che Hamas non l'ha ancora accettata.

“È stata una grande delusione ricevere una reazione così negativa da parte di Hamas”, ha detto Burns, parlando al George W. Bush Presidential Center di Dallas. “In questo momento, è questa reazione negativa che impedisce ai civili innocenti di Gaza di ottenere gli aiuti umanitari di cui hanno disperatamente bisogno”.

Domenica scorsa il Mossad, il servizio di intelligence israeliano, ha espresso il suo rammarico per il rifiuto della proposta da parte di Hamas, affermando che dimostrava che il gruppo non era interessato a raggiungere un accordo.

Altri funzionari statunitensi, parlando a condizione di anonimato per discutere trattative delicate, hanno affermato che Hamas ha indicato di non avere abbastanza donne e ostaggi civili sotto il suo controllo per completare la prima parte dell’accordo, che prevede il rilascio di 40 ostaggi in sei settimane nel 2018. Un gran numero di prigionieri palestinesi.

Un alto funzionario di Hamas, che ha parlato anche lui a condizione di anonimato, ha detto che non c'erano più abbastanza ostaggi civili viventi che soddisfacessero i criteri israeliani per raggiungere la cifra proposta di 40 ostaggi in sei settimane. Ha accusato Israele di cercare di liberare i soldati catturati per un prezzo inferiore a quello richiesto dal movimento. Hamas ha affermato che la maggior parte dei soldati sarà rilasciata in una fase successiva dell'accordo di cessate il fuoco.

Nella sua ultima proposta ai negoziatori, Hamas ha chiesto il rilascio di meno di 20 ostaggi vivi come parte di un accordo iniziale di cessate il fuoco di sei settimane, secondo due funzionari israeliani a conoscenza della questione che hanno parlato a condizione di anonimato per discutere questioni delicate. . Un funzionario ha affermato che Israele sperava di rilasciare ostaggi feriti e malati, ma Hamas ha insistito su una definizione molto più ristretta, limitata agli anziani e alle donne.

L’anno scorso Burns ha contribuito a guidare i colloqui che hanno portato al rilascio di circa 100 ostaggi in cambio della cessazione temporanea dei combattimenti e del rilascio dei prigionieri palestinesi. Il signor Burns ha detto che non può garantire il successo dei colloqui in corso.

“Ti si spezza il cuore perché puoi vedere da una prospettiva molto umana ciò che è in gioco anche qui”, ha detto.

Burns ha inoltre ribadito il desiderio dell'amministrazione Biden che Israele non intensifichi il conflitto con l'Iran, dopo quello che ha descritto come un attacco iraniano fallito lo scorso fine settimana. Invece, ha detto che il presidente Biden e altri politici sperano che “tutti possiamo trovare un modo per allentare la situazione”.

Burns ha detto: “So che il governo israeliano, mentre siamo qui questo pomeriggio, sta considerando una risposta a quello che è successo sabato sera scorso”. “E sai, questa è la loro scelta di dare quella risposta.”

Ma Burns ha detto che gli israeliani hanno “chiaramente dimostrato la loro superiorità” abbattendo droni e missili iraniani. Ha detto che dei 330 droni e missili lanciati dall’Iran, solo quattro o cinque sono caduti a terra in Israele.

Ha aggiunto: “Nessuno di loro ha causato danni gravi”. “È un promemoria della qualità dell’esercito israeliano. È un promemoria del fatto che gli israeliani hanno amici, a cominciare dagli Stati Uniti”.