Biden, leader mondiali, si dirigono al funerale della regina

LONDRA – L’imperatore giapponese, che vive nel lusso al Palazzo Imperiale di Tokyo, lunedì salirà su un affollato bus navetta per il funerale della Regina Elisabetta. Ma mentre l’imperatore Naruhito e l’imperatrice Masako erano euforici per il trasporto di massa, altri leader mondiali no, soprattutto perché il presidente Biden e alcune persone selezionate arriveranno con i loro veicoli blindati.

“Preferiscono tutti avere la propria auto”, ha detto uno stanco funzionario del governo britannico, uno delle centinaia di membri del personale al funerale della regina.

Mettere a tacere la donna più famosa del mondo si è trasformata in una formidabile sfida diplomatica. I 23 reali siederanno nelle prime file dell’Abbazia di Westminster, di fronte al presidente Biden e a circa 90 altri presidenti e primi ministri, come prevede il protocollo.

I leader di quasi 200 paesi e territori in viaggio verso Londra sono stati fortemente incoraggiati a prendere voli commerciali a causa della complessità della pianificazione degli orari di atterraggio più o meno nello stesso momento negli aeroporti ancora a corto di personale a causa della pandemia di coronavirus. Ma comunque stanno arrivando molti jet privati.

Dietro le quinte si stanno svolgendo intense trattative in un’area chiamata “The Barn” nel Ministero degli Esteri britannico. Centinaia di persone stanno lavorando alle richieste di circa 500 dignitari stranieri che parteciperanno al funerale.

C’erano già divergenze diplomatiche. Lindsay Hoyle, presidente della Camera dei Comuni, ha impedito a una delegazione cinese di partecipare all’esposizione pubblica di questa settimana del sarcofago della regina a Westminster Hall.

Hoyle ha preso atto della decisione della Cina di rifiutare di consentire ad alcuni politici britannici di recarsi in Cina perché hanno criticato il trattamento riservato da Pechino alla minoranza musulmana uigura.

Un portavoce del ministero degli Esteri cinese ha risposto bruscamente: “In qualità di ospite, la parte britannica dovrebbe attenersi all’etichetta diplomatica e all’ospitalità”. READ L'incapacità della Russia di sconfiggere Kiev è stata una sconfitta per secoli

Il vicepresidente Wang Qishan guida la delegazione cinese. Il presidente Xi Jinping è stato invitato ma ha rifiutato.

Quasi tutti i paesi o territori che hanno relazioni diplomatiche con la Gran Bretagna sono invitati. Alcuni non sono stati inseriti nell’elenco, tra cui Russia, Bielorussia e Myanmar, sulla guerra in Ucraina e sulle violazioni dei diritti umani. Alcuni paesi, tra cui Iran, Corea del Nord e Nicaragua, sono stati invitati a inviare un ambasciatore, ma non il loro capo di stato.

L’invito include un ricevimento a Buckingham Palace ospitato da re Carlo III la domenica sera e un altro ricevimento subito dopo il funerale.

Olena Zelenska, moglie del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, è presente, ma suo marito non dovrebbe partecipare.

Funzionari britannici hanno affermato di non essere sicuri se il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman avrebbe partecipato. Funzionari dell’intelligence statunitense hanno affermato che Mohammed bin Salman, come è noto, era dietro l’omicidio nel 2018 del giornalista Jamal Khashoggi, uno scrittore collaboratore del Washington Post.

La fidanzata di Khashoggi ha detto che la sua presenza sarebbe stata una “vergogna” nella memoria della regina.

La regina Elisabetta II ha incontrato personalmente molti di coloro che parteciperanno al suo funerale. Ho viaggiato in più di 100 paesi. In molti casi ha incontrato diverse generazioni di leader.

Molti degli ospiti avranno tra gli 80 ei 90 anni, e la velocità e la comodità con cui saranno seduti è ampiamente pianificato.

Ad esempio, verranno il re Filippo VI di Spagna, 54 anni, e la regina Letizia, 50 anni. Così sono i genitori del re, l’ex re Juan Carlos I, 84 anni, e sua moglie, l’ex regina Sofia, 83 anni, che era anche conosciuta come Elisabetta.

Gli ospiti VIP stanno facendo un flusso costante di richieste speciali. Alcuni hanno chiesto di portare il loro medico, altri un assistente personale. Alcuni hanno richiesto una stanza privata in cui riposare. READ L'Ucraina limita i libri e la musica russi nell'ultima mossa del "carattere offset" | Ucraina

“Non puoi emettere un ‘no’ generale, ma nove volte su dieci conta come un ‘no'”, ha detto il funzionario. “Ma vogliamo che tutti facciano una buona impressione”.

Unica eccezione: gli interpreti. Il vicepresidente cinese Wang, il presidente brasiliano Jair Bolsonaro e pochi altri hanno chiesto un interprete perché non parlano inglese. Meno di dieci di queste richieste sono state accolte, ma solo per i ricevimenti, non per il funerale stesso, dove lo spazio sarebbe gravemente limitato.

Avere così tanti leader mondiali in un unico posto offre loro rare opportunità di parlare senza assistenti e revisori dei conti, ha affermato Capricia Marshall, l’ex capo del protocollo statunitense nell’amministrazione Obama.

“Non hanno nessun altro con cui parlare se non tra loro, e ne stanno approfittando”, ha detto Marshall.

Marshall ha detto che gli stati di solito inviano funzionari di rango inferiore ai funerali e ad altri eventi.

Karen Pierce, ambasciatrice della Gran Bretagna negli Stati Uniti, ha affermato di ritenere che Biden sia il primo presidente degli Stati Uniti a partecipare a un funerale di stato britannico. L’ultimo funerale di stato fu nel 1965 per Winston Churchill e Lyndon Johnson, e furono entrambi ricoverati in ospedale in quel periodo.

L’ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti Peter Westmacott ha osservato che c’è sempre la possibilità che le cose vadano storte tra leader che hanno forti differenze personali o nazionali. Ma ha detto che la morte della regina aveva causato uno “scatto di civiltà”.

Ha citato Macron, il presidente francese che ha molti disaccordi con la Gran Bretagna sulla Brexit, la partenza del Regno Unito dall’Europa e le divergenze personali con il nuovo Primo Ministro Liz Truss e il suo predecessore, Boris Johnson. READ L'Australia dopo la morte della regina: perché i diritti degli aborigeni hanno la priorità sul voto per il re

“È piuttosto pazzo con Liz Truss e Boris Johnson”, ha detto Westmacott. Ma guarda le belle cose che diceva sulla regina e sul rapporto tra Gran Bretagna e Francia.

Alla fine, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha rifiutato di venire dopo che gli era stato detto che non poteva essere la sua macchina presidenziale – un’eccezione alle regole concesse solo a Biden, al presidente israeliano Isaac Herzog e ad altri due.

Questa chiamata è stata effettuata sulla base di problemi di sicurezza. “Non ha nulla a che fare con la relazione speciale o la politica”, ha detto il funzionario britannico.

Quando gli inglesi hanno rifiutato la richiesta di Erdogan, ha deciso di inviare il suo ministro degli esteri al suo posto.

Per molti britannici, l’idea di principesse viziate e leader mondiali che saltano sull’autobus è semplicemente divertente.

“Tutti i leader mondiali sono in gita”, ha detto il comico britannico Jimmy Carr quando il Washington Post gli ha chiesto quali fossero i suoi pensieri. “E sai chi comanda davvero? Per 45 minuti, il leader mondiale è l’autista dell’autobus. ‘Il mio autobus, le mie regole! Siediti nel retro. Corea del Nord, vai d’accordo con la Corea del Sud. Siediti! Cina, cosa sei ci fai dietro? Siediti!”‘

Carr ha concordato con gli esperti di protocollo sul fatto che il tempo dell’autobus offriva opportunità.

“Penso che si possa fare di più su quell’autobus in 40 minuti di quanto non sia stato fatto alle Nazioni Unite negli ultimi 40 anni. Forse Israele e Palestina si siedono uno accanto all’altro sull’autobus e dicono: ‘Sai una cosa, abbiamo un molto in comune. Cosa hai portato per pranzo?'” Oh Palestine? Hummus? Beh, ho del pane. Facciamolo.'”