Il nuovo iPad Air da 12,9 pollici potrebbe farti riflettere due volte sull’iPad Pro 2024

Il prossimo mese dovrebbe essere il mese dell'iPad, poiché Apple dovrebbe aggiornare la sua gamma di tablet dopo aver trascorso tutto l'anno scorso senza un leggero aggiornamento. Si prevede che l’iPad Pro 2024 guiderà la carica, con nuovi pannelli OLED, ma per quanto riguarda il resto della gamma?

Rapporto da Macworld Facendo luce su questo aspetto, il passaggio dell'iPad Pro all'OLED sembra avere effetti a catena. L'articolo cita l'affermazione dell'analista di display Ross Young secondo cui l'iPad Air 2024 presenterà un pannello MiniLED nella versione da 12,9 pollici che si unisce alla gamma Air – in altre parole, lo stesso tipo di display trovato sull'attuale iPad Pro 2022.

Nella nostra recensione dell'iPad AIR 2022, abbiamo scoperto che il tablet “offre una qualità dell'immagine nitida su uno schermo relativamente piccolo”. Avremmo preferito che lo schermo fosse un po' più luminoso, ma nel complesso è molto buono.

Il display MiniLED più grande lo metterebbe alla pari con l’attuale iPad Pro che offre colori ricchi e netti contrasti tra elementi scuri e chiari sullo schermo. Migliorerebbe anche il consumo energetico. In combinazione con le voci secondo cui l'ultimo iPad Air avrà anche il chip M3 di Apple, stiamo osservando alcuni importanti miglioramenti della durata della batteria solo tra questi due aggiornamenti, per non parlare delle prestazioni eccellenti come abbiamo visto nei nostri test del MacBook Air. 13 pollici M3.

Pensavamo già che l’iPad Air (2022) fosse il miglior iPad della gamma attuale e il display aggiornato potrebbe aiutare la nuova versione a mantenere il primo posto.

Va notato che Young non ha menzionato i prezzi nel suo post. Attualmente, l’iPad Air (2022) parte da $ 599 per il modello da 64 GB e $ 749 per la versione da 256 GB. Uno schermo più grande potrebbe significare un prezzo più alto per il tablet. Inoltre, non sappiamo se Apple manterrà la versione da 10,9 pollici dell'Air o aggiornerà semplicemente la linea al fattore di forma da 12,9 pollici.

